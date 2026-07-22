वर्धा-मुंबई में 2 हादसे; 5 की मौत, 2 घायल

पुलिस इन दोनों हादसों की गहनता से जांच कर रही है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। वर्धा हादसे के बाद, पीड़ितों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलगांव रूरल हॉस्पिटल भेजा गया।

इसी बीच, मुंबई के एंडेरी वेस्ट इलाके में बेस्ट (बेस्ट) बस के ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। ब्रेक फेल होने के कारण बस कई गाड़ियों से जा टकराई। इस बस हादसे में 2 लोग घायल हुए। उन्हें तुरंत पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा।