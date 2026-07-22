वर्धा-मुंबई में 2 हादसे; 5 की मौत, 2 घायल
गुरुवार का दिन मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई की SV रोड पर हुए 2 बड़े हादसों के कारण दुखद रहा। पहला हादसा वारधा जिले में हुआ, जहां एक ट्रक ने पीछे से एक कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में कार में बैठे 4 लोगों और ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, ट्रक का क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस जांच कर रही
पुलिस इन दोनों हादसों की गहनता से जांच कर रही है, ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। वर्धा हादसे के बाद, पीड़ितों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलगांव रूरल हॉस्पिटल भेजा गया।
इसी बीच, मुंबई के एंडेरी वेस्ट इलाके में बेस्ट (बेस्ट) बस के ब्रेक फेल होने की आशंका जताई जा रही है। ब्रेक फेल होने के कारण बस कई गाड़ियों से जा टकराई। इस बस हादसे में 2 लोग घायल हुए। उन्हें तुरंत पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही राहत और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचा।