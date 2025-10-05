पश्चिम बंगाल: दार्जिलिंग में भारी बारिश के बीच भूस्खलन से 14 की मौत, दुदिया पुल गिरा

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के मिरिक में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची बचाव टीमों ने शवों को मुर्दाघर में रखवाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। भूस्खलन से मिरिक और कुर्सेओंग को जोड़ने वाला दुदिया आयरन ब्रिज भी ढह गया। इससे आस-पास के गांवों का दोनों शहरों से संपर्क टूट गया। बचाव टीमें मलबा हटाने में जुटी है।

भूस्खलन कहां हुआ भूस्खलन? अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की खबर कुर्सेओंग के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 110 पर स्थित हुसैन खोला से भी मिली है। भूस्खलन ने गांवों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों तक की सड़कों को मलबे में दबा दिया। अधिकारियों ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और पुलिस की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। इसी तरह भूस्खलन की चपेट में आए घरों में अन्य लोगों को तलाश किया जा रहा है।

ट्विटर पोस्ट यहां देखें फोटो और वीडियो I am extremely anguished to learn about the massive damages caused due to extremely heavy rainfall in many parts of Darjeeling and Kalimpong districts. There have been deaths, and loss of properties, and damages to the infrastructure.



I am taking stock of the situation, and in… pic.twitter.com/jyOd5ztOa6 — Raju Bista (@RajuBistaBJP) October 5, 2025

सड़क बारिश और भूस्खलन से इन सड़कों को पहुंचा नुकसान चित्रे, सेल्फी दारा और अन्य स्थानों पर भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 717A पर कई भूस्खलन बिंदुओं को साफ किया जा रहा है। इसी तरह रबीजोरा के पास और नदी के किनारे तीस्ता बाजार क्षेत्र में बाढ़ के कारण कलिम्पोंग से तीस्ता बाजार होते हुए दार्जिलिंग जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। इसके अलावा, सिक्किम और दार्जिलिंग हिल्स को जोड़ने वाली संपर्क सड़क भी अवरुद्ध है।

असर बारिश और भूस्खलन का पड़ा पर्यटन पर असर भारी बारिश और भूस्खलन के कारण गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (GTA) ने दार्जिलिंग के टाइगर हिल और रॉक गार्डन सहित पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है। इसी तरह दार्जिलिंग टॉय ट्रेन सेवाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। अधिकारियों ने निवासियों और यात्रियों से सावधानी बरतने तथा सड़क और मौसम की स्थिति के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त करने के बाद ही यात्रा की योजना बनाने की अपील की है। इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी है।

मांग नेता प्रतिपक्ष ने की सेवाएं बहाल करने की मांग पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने एक्स पर लिखा, 'उत्तर बंगाल में लगातार भारी वर्षा के कारण दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग के पहाड़ी क्षेत्र गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, तथा भूस्खलन और बाढ़ के कारण सिलीगुड़ी, तराई और डुआर्स के मैदानी इलाकों से संचार और परिवहन संपर्क लगभग पूरी तरह से बाधित हो गया है। मुख्य सचिव से अपील है कि तुरंत संसाधन जुटाएं और इन क्षेत्रों में सेवाएं बहाल करने की व्यवस्था करें।'