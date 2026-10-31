दिल्ली में जूता कारखाने में आग लगने से 4 की मौत

दिल्ली में जूता कारखाने में आग लगने से 4 की मौत, 2 गंभीर घायल

लेखन आबिद खान 10:02 am Oct 31, 202610:02 am

क्या है खबर?

दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक जूते के कारखाने में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बचावकर्मियों ने बताया कि सभी 6 लोग कारखाने के भीतर बेहोश अवस्था में मिले थे।