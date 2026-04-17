भारत-पाकिस्तान में 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद 4 बार पर्दे के पीछे हुई बातचीत- रिपोर्ट

' ऑपरेशन सिंदूर ' के बाद भारत और पाकिस्तान में 4 बार गुप्त बैठकें हुई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये बैठकें मूलतः भारत और पाकिस्तान के बीच गुप्त वार्ता के रूप में काम आईं, ऐसे समय में जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद औपचारिक संचार लगभग ठप हो चुका था। दोनों देशों के तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए इन बैठकों को गुप्त रखा गया।

रिपोर्ट UK, थाईलैंड और ओमान में हुईं बैठकें रिपोर्ट के मुताबिक, ये बैठकें यूनाइटेड किंगडम (UK), ओमान और थाईलैंड में आयोजित की गईं। इनमें दोनों पक्षों के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी, सांसद और रणनीतिक विशेषज्ञ शामिल थे। इन बैठकों का आयोजन थिंक टैंकों द्वारा किया गया था। अखबार ने 2 सूत्रों के हवाले से बताया कि लंदन में हुई पहली बैठक 'तीव्र' थी, लेकिन बाद की बैठकों में चर्चाएं अपेक्षाकृत संयमित रहीं। दोनों देशों में पहली बैठक 'ऑपरेशन सिंदूर' के 2 महीने बाद हुई थी।

श्रेणी ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 बैठकें हुईं- रिपोर्ट रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इन बैठकों में से 2 ट्रैक 1.5 बैठकें थीं, जिनमें सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इनका आयोजन लंदन स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा किया गया था। वहीं, अन्य 2 ट्रैक 2 की बैठकें थीं। ट्रैक 2 का मतलब गैर-सरकारी संस्थाओं के बीच अनौपचारिक संपर्कों से है, जिनका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच आपसी समझ विकसित करना या हो सकता है।

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आखिरी बैठक दोहा में हुई थी आखिरी बैठक रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों देशों में सबसे हालिया बैठक इसी साल फरवरी में कतर की राजधानी दोहा में आयोजित ट्रैक 2 की बैठक थी। इसे ब्रिटेन के एक थिंक टैंक ने आयोजित कराया था। घटनाक्रम से परिचित 2 लोगों ने लंदन में हुई पहली ट्रैक 1.5 बैठक में हुई बातचीत को काफी तनावपूर्ण बताया। हालांकि, उन्होंने कहा कि बाद की बैठकों में बातचीत अधिक सौम्य और संयमित रही।

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