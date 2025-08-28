बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी, पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी
क्या है खबर?
बिहार में 3 आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर है। बताया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े ये आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में हाई अलर्ट जारी किया है। मुख्यालय की ओर से पुलिस को आतंकियों की फोटो और पासपोर्ट की जानकारी भी भेजी गई है। ये जानकारी ऐसे वक्त सामने आई है, जब बिहार में चुनाव है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राज्य में यात्रा निकाल रहे हैं।
आतंकी
कौन हैं 3 आतंकी?
आतंकियों के नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और उस्मान बताए जा रहे हैं। हसनैन पाकिस्तान के रावलपिंडी का रहने वाला है। आदिल पाकिस्तान के उमरकोट और तीसरा आतंकी उस्मान पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और तीसरे हफ्ते में नेपाल सीमा पार कर बिहार में आए। आशंका है कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
अलर्ट
मुख्यालय ने दिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश
मुख्यालय ने सभी जिला पुलिस को खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल में चौकसी बढ़ा दी गई है। अन्य जिलों में भी अलर्ट जारी है। मुख्यालय ने तीनों आतंकियों के पासपोर्ट और पहचान संबंधी जानकारी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ भी साझा की है। चुनाव को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।