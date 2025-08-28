बिहार में नेपाल के रास्ते 3 आतंकियों के घुसने की खबर है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बिहार में घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी, पूरे राज्य में हाई अलर्ट जारी

लेखन आबिद खान 11:13 am Aug 28, 202511:13 am

क्या है खबर?

बिहार में 3 आतंकवादियों के घुसपैठ की खबर है। बताया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े ये आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में हाई अलर्ट जारी किया है। मुख्यालय की ओर से पुलिस को आतंकियों की फोटो और पासपोर्ट की जानकारी भी भेजी गई है। ये जानकारी ऐसे वक्त सामने आई है, जब बिहार में चुनाव है और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राज्य में यात्रा निकाल रहे हैं।