मैट्रिमोनियल साइट पर बेंगलुरु की महिला से 23.5 लाख की ठगी देश Jun 02, 2026

बेंगलुरु की एक 42 साल की महिला को मैट्रिमोनियल साइट पर मिले धोखेबाज ने 23.5 लाख रुपये का चूना लगा दिया। दरअसल, मैट्रिमोनियल साइट पर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई थी, जिसने खुद को स्कॉटलैंड में काम करने वाला सर्जन बताया था। इस शख्स ने पहले महिला से शादी का वादा कर उसका भरोसा जीता। बाद में उसने महिला को बताया कि ब्रिटिश नागरिक होने की वजह से वह दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ कानूनी समस्याओं में फंस गया है। इस धोखे में एक महिला भी शामिल थी, जिसने खुद को इमिग्रेशन अफसर बताया। उसने पीड़ित महिला को यकीन दिलाया कि उस शख्स के पास काफी सोना और बहुत सारा विदेशी पैसा है, जिसे छुड़ाने के लिए भारी क्लियरेंस फीस भरनी पड़ेगी।