मैट्रिमोनियल साइट पर बेंगलुरु की महिला से 23.5 लाख की ठगी
बेंगलुरु की एक 42 साल की महिला को मैट्रिमोनियल साइट पर मिले धोखेबाज ने 23.5 लाख रुपये का चूना लगा दिया। दरअसल, मैट्रिमोनियल साइट पर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई थी, जिसने खुद को स्कॉटलैंड में काम करने वाला सर्जन बताया था। इस शख्स ने पहले महिला से शादी का वादा कर उसका भरोसा जीता। बाद में उसने महिला को बताया कि ब्रिटिश नागरिक होने की वजह से वह दिल्ली हवाई अड्डे पर कुछ कानूनी समस्याओं में फंस गया है। इस धोखे में एक महिला भी शामिल थी, जिसने खुद को इमिग्रेशन अफसर बताया। उसने पीड़ित महिला को यकीन दिलाया कि उस शख्स के पास काफी सोना और बहुत सारा विदेशी पैसा है, जिसे छुड़ाने के लिए भारी क्लियरेंस फीस भरनी पड़ेगी।
पुलिस ऑनलाइन रिलेशनशिप स्कैम की जांच कर रही
धोखेबाजों की बातों में आकर महिला ने 4 से 6 मई के बीच 23.5 लाख रुपये 2 अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। जब दोनों ठग अचानक गायब हो गए, तब महिला को अपनी गलती का अहसास हुआ और उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस अब इस ऑनलाइन रिलेशनशिप स्कैम की गहनता से जांच कर रही है। यह मामला दिखाता है कि कैसे ऑनलाइन रिश्तों की तलाश करने वाले लोग भी ठगी का शिकार हो सकते हैं।