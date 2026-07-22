असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान में जुटे जवान

असम: बाढ़ से एक दिन में 21 मौतें, 5.50 लाख से ज्यादा प्रभावित; 800 गांव डूबे

लेखन आबिद खान 12:28 pm Jul 22, 202612:28 pm

क्या है खबर?

असम के कई जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात और बिगड़ गए हैं। बुधवार यानी 21 जुलाई को एक ही दिन में बाढ़ संबंधी घटनाओं में 21 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद अब तक मरने वालों का आंकड़ा 31 पर पहुंच गया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार, बिस्वनाथ, चराइदेव, धेमाजी, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, जोरहाट, कामरूप, कार्बी आंगलोंग, नागांव, शिवसागर और तिनसुकिया में 5.64 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं।