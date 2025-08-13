गणेशोत्सव के लिए कोंकणवासियों को नि:शुल्क ट्रेन की सुविधा मिलेगी

गणेशोत्सव के लिए नि:शुल्क चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेन, जानिए कहां मिलेगा फायदा

क्या है खबर?

गणेशोत्सव मनाने के लिए मुंबई से कोंकण जाने वालों के लिए खुशखबरी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कोंकण निवासियों के लिए 2 निःशुल्क गणपति स्पेशल 'मोदी एक्सप्रेस' ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें 23-24 अगस्त को सुबह 11 बजे दादर रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी। इनमें यात्रियों को मुफ्त यात्रा के साथ-साथ भोजन और पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार 13 साल से चल रही इस पहल से हजारों कोंकणवासियों फायदा होगा।