गणेशोत्सव के लिए नि:शुल्क चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेन, जानिए कहां मिलेगा फायदा
क्या है खबर?
गणेशोत्सव मनाने के लिए मुंबई से कोंकण जाने वालों के लिए खुशखबरी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कोंकण निवासियों के लिए 2 निःशुल्क गणपति स्पेशल 'मोदी एक्सप्रेस' ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें 23-24 अगस्त को सुबह 11 बजे दादर रेलवे स्टेशन से रवाना होंगी। इनमें यात्रियों को मुफ्त यात्रा के साथ-साथ भोजन और पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। लगातार 13 साल से चल रही इस पहल से हजारों कोंकणवासियों फायदा होगा।
सुविधा
कब रवाना होंगी ये ट्रेनें?
23 अगस्त को यह पहली विशेष ट्रेन रत्नागिरी और कुडाल में रुकते हुए सावंतवाड़ी में अपनी यात्रा समाप्त करेगी। अगले दिन (24 अगस्त) दूसरी ट्रेन वैभववाड़ी और कंकावली में रुकते हुए सावंतवाड़ी पहुंचेगी। दोनों ट्रेनें दादर स्टेशन के प्लेटफार्म 14 से रवाना होंगी। इन विशेष ट्रेनों के लिए टिकट वितरण 18 अगस्त से शुरू होगा। टिकट प्राप्त करने के लिए यात्रियों को अपने स्थानीय मंडल अध्यक्षों के पास अपना नाम पंजीकृत कराना होगा।
बयान
विशेष ट्रेन सेवा काे लेकर क्या बोले मंत्री?
मंत्री राणे ने काेंकण निवासियों को इस सेवा का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा, "इस वर्ष, हम 2 विशेष ट्रेनों के साथ इस आनंद को दोगुना कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु अपने गृहनगर में गणेशोत्सव मना सकें। हम इस यात्रा को सहज और यादगार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" उन्होंने इस पहल को कोंकण के हिंदुओं द्वारा पार्टी और चुनाव के दौरान दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने का तरीका बताया।