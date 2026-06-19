पावागढ़ में पत्थरों का कहर: मंदिर जा रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत, 5 घायल
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गुजरात की पावागढ़ पहाड़ी पर आज सुबह पत्थरों के गिरने से कालीका माता मंदिर जा रहे 5 यात्रियों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। भारी बारिश और ढीली मिट्टी की वजह से बड़े-बड़े पत्थर लुढ़ककर नीचे आ गए, जिसकी वजह से वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
पीड़ितों की पहचान हुई
मरने वाले दोनों लोगों की पहचान कर ली गई है। उनके नाम शुभम सोनी (45 साल) और भावेश पटेल (50 साल) हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए हलोल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। रेस्क्यू टीमें अभी भी मौके पर मौजूद हैं और मलबा हटाने का काम कर रही हैं। इस हादसे के बाद पावागढ़ में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, खासकर मानसून के मौसम में जब भूस्खलन का जोखिम बढ़ जाता है।