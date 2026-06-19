पावागढ़ में पत्थरों का कहर: मंदिर जा रहे 2 श्रद्धालुओं की मौत, 5 घायल

पीड़ितों की पहचान हुई

मरने वाले दोनों लोगों की पहचान कर ली गई है। उनके नाम शुभम सोनी (45 साल) और भावेश पटेल (50 साल) हैं। घायलों को तुरंत इलाज के लिए हलोल के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। रेस्क्यू टीमें अभी भी मौके पर मौजूद हैं और मलबा हटाने का काम कर रही हैं। इस हादसे के बाद पावागढ़ में सुरक्षा व्यवस्था पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं, खासकर मानसून के मौसम में जब भूस्खलन का जोखिम बढ़ जाता है।