होंडा QC3 इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में लॉन्च, जानिए कितनी देता है रेंज

फीचर्स की बात करें तो QC3 में कीलेस स्टार्ट वाली स्मार्ट-की, LED DRLs के साथ LED लाइटिंग मिलती है। होंडा रोडसिंक वाला 5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है।

यह सिस्टम कनेक्टेड फंक्शनैलिटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन को सपोर्ट करता है, जिससे राइडर्स सीधे स्कूटर के डिस्प्ले पर नेविगेशन की जानकारी देख सकते हैं।

सस्पेंशन में आगे टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं, जबकि ब्रेकिंग के लिए आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया है।