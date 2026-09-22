दिल्ली में 31 लाख वोटरों को नोटिस, सिर्फ 23,000 ने दिया जवाब

दिल्ली में 31 अगस्त, 2026 से अब तक कुल 31,63,930 लोगों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जुड़े नोटिस भेजे गए थे। हालांकि, इनमें से सिर्फ 0.7 प्रतिशत यानी केवल 23,000 लोगों ने ही अपनी लिस्ट में बताई गई समस्याओं को ठीक कराया है। यानी 30 लाख से ज्यादा लोगों को नोटिस मिलने के बाद भी, इतने कम लोग ही इन मसलों पर ध्यान दे पाए हैं।

विशेष रिवीजन की सुनवाई अभी भी 29 अक्टूबर तक जारी रहेगी और अंतिम वोटर सूची 4 नवंबर को आएगी।