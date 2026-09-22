इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, जानिए उनके आंकड़े 

वुड ने कहा, "मैंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। पिछले एक साल को देखते हुए यह फैसला शायद हैरानी वाला नहीं है। मेरा अनुबंध खत्म होने के बाद संन्यास लेने का यह सही समय महसूस हो रहा है।"

उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के लिए खेलना उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान और सपना सच होने जैसा था।

प्रबंध निदेशक रॉब की ने वुड की तारीफ की और बड़ी सीरीज और टूर्नामेंट में उनके प्रभाव को याद किया।