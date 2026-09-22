शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद

शेयर बाजार: सेंसेक्स 329 अंक टूटकर हुआ बंद, निफ्टी इतना फिसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:33 pm Sep 22, 202604:33 pm

क्या है खबर?

शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज (22 सितंबर) भारी गिरावट दर्ज हुई है। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 329 अंक की गिरावट के साथ 74,529.08 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 85 अंक फिसलकर 23,329.00 अंक पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी आज पूरे दिन उतार-चढ़ाव भरा माहौल रहा। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 1 अंक की गिरावट के साथ 17,878.60 अंक पर बंद हुआ।