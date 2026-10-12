राहुल गांधी की याचिका में 14 खामियां, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सूचीबद्ध

राहुल और अन्य विपक्षी नेताओं ने सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने की मांग की है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ और अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल करने का प्रस्ताव है।

समिति तय समयसीमा में मतदाता सूची से नाम हटाने और उसमें किए गए बदलावों का ऑडिट करे। याचिका में SIR से जुड़े सभी रिकॉर्ड अदालत में पेश करने और प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता की जांच करने की मांग भी की गई है।