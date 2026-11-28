नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2.0 राज्य में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएगी और टेक्सटाइल, अपैरल, फुटवियर व लेदर जैसे सेक्टरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ICT पॉलिसी 2.0 के आने से डेटा सेंटरों और सेमीकंडक्टर हब को खासी मदद मिलेगी, जिससे हैदराबाद IT के नक्शे पर और भी मजबूत होगा।

इसी कड़ी में एयरोस्पेस के साथ-साथ एनिमेशन और गेमिंग जैसे क्रिएटिव क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। इसके अलावा, एक पॉलिसी विदेशी विश्वविद्यालयों को तेलंगाना में अपने कैंपस खोलने का रास्ता साफ करेगी, जिससे यहां के छात्र बिना विदेश गए ही विश्व स्तरीय शिक्षा पा सकेंगे।