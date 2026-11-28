तेलंगाना की 3 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की रणनीति, 2047 तक 11 नीतियों से बदलेगी राज्य की तकदीर
तेलंगाना आने वाले इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट में 11 नई नीतियां पेश करने जा रहा है। ये सभी नीतियां उसके "तेलंगाना राइजिंग विजन 2047" प्लान का हिस्सा हैं।
इन नीतियों का मुख्य मकसद उद्योग, टेक्नोलॉजी और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास लाना है, ताकि 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सके।
मैन्युफैक्चरिंग, ICT और विश्वविद्यालयों का होगा विस्तार
नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2.0 राज्य में मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाएगी और टेक्सटाइल, अपैरल, फुटवियर व लेदर जैसे सेक्टरों में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ICT पॉलिसी 2.0 के आने से डेटा सेंटरों और सेमीकंडक्टर हब को खासी मदद मिलेगी, जिससे हैदराबाद IT के नक्शे पर और भी मजबूत होगा।
इसी कड़ी में एयरोस्पेस के साथ-साथ एनिमेशन और गेमिंग जैसे क्रिएटिव क्षेत्रों को भी बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। इसके अलावा, एक पॉलिसी विदेशी विश्वविद्यालयों को तेलंगाना में अपने कैंपस खोलने का रास्ता साफ करेगी, जिससे यहां के छात्र बिना विदेश गए ही विश्व स्तरीय शिक्षा पा सकेंगे।