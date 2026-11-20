ये नई बसें दिल्ली की 15,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का हिस्सा हैं। इस पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को हटाने पर छूट मिलती है और सार्वजनिक परिवहन को ज़्यादा सुरक्षित व पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। गुप्ता ने बताया कि नवंबर महीने में वायु गुणवत्ता में वास्तव में सुधार आया है। इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने सरकार की मज़बूत कार्रवाई और लोगों की भागीदारी, दोनों को दिया। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इसे एक ज़्यादा टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया।