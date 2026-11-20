दिल्ली को मिली 100 नई इलेक्ट्रिक बसें, अब देश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों वाला शहर
दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन में एक बड़ा पर्यावरण-अनुकूल सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही अब शहर में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक बस बेड़ा तैयार हो गया है।
कुल 7,088 बसों में से 5,338 ई-बसें हैं और 1,750 CNG बसें इसमें शामिल हैं। इस कदम का मुख्य मकसद वायु प्रदूषण को कम करना और सभी के लिए रोजमर्रा की यात्रा को स्वच्छ बनाना है।
दिल्ली की EV पॉलिसी में पुराने वाहन हटाने पर प्रोत्साहन
ये नई बसें दिल्ली की 15,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का हिस्सा हैं। इस पॉलिसी के तहत पुराने वाहनों को हटाने पर छूट मिलती है और सार्वजनिक परिवहन को ज़्यादा सुरक्षित व पर्यावरण के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है। गुप्ता ने बताया कि नवंबर महीने में वायु गुणवत्ता में वास्तव में सुधार आया है। इस उपलब्धि का श्रेय उन्होंने सरकार की मज़बूत कार्रवाई और लोगों की भागीदारी, दोनों को दिया। परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने इसे एक ज़्यादा टिकाऊ शहर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया।