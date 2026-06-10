उत्तर प्रदेश में 2 सड़क हादसों में एक की मौत, 20 अन्य लोग हुए घायल

हरदोई में महिला की मौत, बहराइच में 17 घायल

हरदोई में अमेठी-दिल्ली रूट पर एक बस पलट गई। इस हादसे में 32 साल की शहनाज की जान चली गई, जबकि 3 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। उधर, बहराइच के गड़ामर गांव के पास एक ट्रक ने लखनऊ-रूपाईडीहा बस को टक्कर मार दी। इस घटना में 17 लोग घायल हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। ज्यादातर घायल लोगों का इलाज स्थानीय स्तर पर चल रहा है, वहीं गंभीर रूप से जख्मी लोगों को आगे के इलाज के लिए लखनऊ भेजा गया है।