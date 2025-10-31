जुबीन गर्ग की फिल्म 'रोई रोई बिनाले' ने रिलीज होते ही तोड़ा रिकॉर्ड, लाेग हुए भावुक

जुबीन गर्ग की फिल्म 'रोई रोई बिनाले' ने रिलीज होते ही तोड़ा रिकॉर्ड, लाेग हुए भावुक
क्या है खबर?
जुबीन गर्ग का पिछले महीने 19 सितंबर को सिंगापुर में तैराकी के दौरान निधन हो गया था। इस हादसे के करीब एक महीने बाद गायक की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। उनके चाहने वालों के लिए यह बेहद भावुक कर देने वाला क्षण है। लोग नम आंखों से फिल्म देखते हुए जुबीन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 'रोई रोई बिनाले' भारत के 46 शहरों में एक साथ रिलीज हुई है, जिसे 800 स्क्रीन मिली है।
रिकॉर्ड
'रोई रोई बिनाले' ने रिलीज होते ही तोड़ा रिकॉर्ड
जुबीन की फिल्म 'रोई रोई बिनाले' को असम के करीब 80 सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। अन्य दूसरे शो को रद्द कर दिया गया है। दिलचस्प बात ये है कि राज्य में पहली बार सुबह 4:25 बजे फिल्म का शो रखा गया है। यह अपने आप में रिकॉर्ड है। जगीरोड का गणेश टॉकीज और नलबाड़ी के तिहू का गांधी भवन, कई साल से बंद पड़े यह कुछ ऐसे सिनेमा हैं, जिन्हें जुबीन की फिल्म के लिए खोला गया है।
ड्रीम प्रोजेक्ट
जुबीन का ड्रीम प्रोजेक्ट थी यह फिल्म
बता दें कि जुबीन अपनी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' को बनाने की तैयारी 19 साल से कर रहे थे, और यह उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। गायक के निधन से कुछ दिन पहले ही फिल्म की शूटिंग पूरी की गई थी। इस फिल्म के निर्देशन की कमान राजेश भुयान ने संभाली थी। बता दें कि जुबीन के अचानक निधन से चाहने वालों को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में असम पुलिस की SIT टीम लगातार जांच कर रही है।