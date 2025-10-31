जुबीन गर्ग की फिल्म 'रोई रोई बिनाले' रिलीज (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

जुबीन गर्ग की फिल्म 'रोई रोई बिनाले' ने रिलीज होते ही तोड़ा रिकॉर्ड, लाेग हुए भावुक

लेखन ज्योति सिंह 01:35 pm Oct 31, 202501:35 pm

क्या है खबर?

जुबीन गर्ग का पिछले महीने 19 सितंबर को सिंगापुर में तैराकी के दौरान निधन हो गया था। इस हादसे के करीब एक महीने बाद गायक की आखिरी फिल्म 'रोई रोई बिनाले' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। उनके चाहने वालों के लिए यह बेहद भावुक कर देने वाला क्षण है। लोग नम आंखों से फिल्म देखते हुए जुबीन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 'रोई रोई बिनाले' भारत के 46 शहरों में एक साथ रिलीज हुई है, जिसे 800 स्क्रीन मिली है।