टीकू तलसानिया ने बाइक पर दिखाया ऐसा स्टंट, पुलिस को उठाना पड़ा ये कदम; वीडियो वायरल 
लेखन नेहा शर्मा
Oct 31, 2025
01:05 pm
क्या है खबर?

अभिनेता टीकू तलसानिया फिर चर्चा में हैं और इस बार उन्हें सुर्खियों में लेकर आया है उनका सड़क पर किया गया बाइक स्टंट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 71 साल के कॉमेडियन टीकू के साथ-साथ अभिनेत्री मानसी पारेख भी अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक पर स्टंट करती दिखीं। उन्हें फिल्म 'टाइटैनिक' का सिग्नेचर पोज देते हुए देखा गया। दोनों कलाकारों का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।

बयान

पुलिस ने क्या कहा?

वीडियो ट्रैफिक में शूट किया गया, जिसे ऑनलाइन लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा है। बताया जा रहा है कि गुजराती फिल्म 'मिस्री' का प्रचार करने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। वीडियो सामने आते ही अहमदाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने कदम उठाते हुए दानों कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रचार नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों की खुली अवहेलना थी, जिसके लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

नाराजगी

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहस जारी 

वीडियो में टीकू बाइक पर खड़े होकर स्टंट करते दिख रहे हैं। ये देख सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जाहिर कर कह रहे हैं कि कलाकार होने का मतलब ये नहीं कि कानून तोड़ा जा सकता है। लोग इसे खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना हरकत बता रहे हैं। कइयों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त जुर्माना और सार्वजनिक माफी अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी कलाकार या इंफ्लुएंसर इस तरह के स्टंट करने से पहले कई बार सोचे।

चर्चा

पिछली बार कब सुर्खियों में आए थे टीकू?

इस साल जनवरी में टीकू अपनी खराब सेहत को लेकर सुर्खियों में थे। उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्तपाल में भर्ती कराया गया था। ब्रेन स्ट्रोक के कारण उनकी हालत खराब हाे गई थी। पहले खबरें आई थीं कि उन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन बाद में उनकी पत्नी और बेटी ने बताया था कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से अभिनेता की तबीयत बिगड़ी थी। उनके परिवारवालों ने टीकू के प्रशंसकों का उनकी प्रार्थनाओं और चिंता के लिए आभार भी जताया था।

लोकप्रियता

फिल्मी दुनिया में लोकप्रिय हैं टीकू

टीकू ने साल 1984 में टीवी शो 'ये जो है जिंदगी' से उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। साल 1986 में टीकू ने 'प्यार के दो पल', 'ड्यूटी' और 'असली नकली' जैसी फिल्में कीं। उन्होंने 'बोल राधा बोल', 'कुली नंबर 1', 'राजा हिन्दुस्तानी', 'हीरो नंबर 1', 'बड़े मियां छोटे मियां', 'विरासत' और 'हंगामा 2' जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। पिछली बार टीकू अर्जुन कपूर अभिनीत फिल्म 'मेरे हस्बैंड की बीवी' में दिखे थे।