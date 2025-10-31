टीकू तलसानिया ने बाइक पर दिखाया ऐसा स्टंट, पुलिस को उठाना पड़ा ये कदम; वीडियो वायरल 

अभिनेता टीकू तलसानिया फिर चर्चा में हैं और इस बार उन्हें सुर्खियों में लेकर आया है उनका सड़क पर किया गया बाइक स्टंट, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 71 साल के कॉमेडियन टीकू के साथ-साथ अभिनेत्री मानसी पारेख भी अपनी जान जोखिम में डालकर बाइक पर स्टंट करती दिखीं। उन्हें फिल्म 'टाइटैनिक' का सिग्नेचर पोज देते हुए देखा गया। दोनों कलाकारों का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।

बयान पुलिस ने क्या कहा? वीडियो ट्रैफिक में शूट किया गया, जिसे ऑनलाइन लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा है। बताया जा रहा है कि गुजराती फिल्म 'मिस्री' का प्रचार करने के लिए ये वीडियो बनाया गया था। वीडियो सामने आते ही अहमदाबाद की ट्रैफिक पुलिस ने कदम उठाते हुए दानों कलाकारों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रचार नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा नियमों की खुली अवहेलना थी, जिसके लिए कड़ी कार्रवाई जरूरी है।

नाराजगी सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर बहस जारी वीडियो में टीकू बाइक पर खड़े होकर स्टंट करते दिख रहे हैं। ये देख सोशल मीडिया पर लोग नाराजगी जाहिर कर कह रहे हैं कि कलाकार होने का मतलब ये नहीं कि कानून तोड़ा जा सकता है। लोग इसे खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना हरकत बता रहे हैं। कइयों का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त जुर्माना और सार्वजनिक माफी अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी कलाकार या इंफ्लुएंसर इस तरह के स्टंट करने से पहले कई बार सोचे।