जुबीन गर्ग के परिवार से मिले राहुल गांधी, असम सरकार से की निष्पक्ष जांच की मांग

Oct 17, 2025
05:40 pm
पिछले महीने, 19 सितंबर को, सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान डूबने से मौत हो गई थी, जिसकी जांच अभी भी चल रही है. जुबीन की मौत को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और उनके परिवार ने भी मामले की जांच के लिए अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुवाहाटी में काहिलीपारा स्थित गायक के परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

"जुबीन के साथ क्या हुआ, असम के लोगों को ये जानने का पूरा अधिकार"

ANI के अनुसार, राहुल ने कहा, "मैंने जुबीन के परिवारवालों से कहा कि काश मैं यहां किसी बेहतर या खुशहाल मौके पर आता। ज़ुबीन के परिवार और असम के लोगों को यह जानने का अधिकार है कि सिंगापुर में क्या हुआ। यह एक बहुत बड़ी दुखद घटना है्, जो पूरे राज्य ने झेली। परिवार ने मुझसे बस एक ही बात कही कि उन्होंने अपने जुबीन को खो दिया है और अब वो बस सच सबके सामने लाना चाहते हैं।"

"जितनी जल्दी सच्चाई सामने आए, उतना ही बेहतर"

राहुल ने ये भी कहा कि असम सरकार को इस मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और परिवार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि सिंगापुर में वास्तव में क्या हुआ। जितनी जल्दी सच्चाई सामने आए, उतना ही बेहतर है क्योंकि ज़ुबीन गर्ग के परिवार को समाधान की जरूरत है। बता दें कि जुबीन के परिवार से मुलाकात करने से पहले राहुल ने कमरकुची में उसी जगह पर जाकर गायक को श्रद्धांजलि दी थी, जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था।

