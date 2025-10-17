राहुल गांधी ने की जुबीन गर्ग के परिवार से मुलाकात

जुबीन गर्ग के परिवार से मिले राहुल गांधी, असम सरकार से की निष्पक्ष जांच की मांग

लेखन नेहा शर्मा 05:40 pm Oct 17, 202505:40 pm

क्या है खबर?

पिछले महीने, 19 सितंबर को, सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान डूबने से मौत हो गई थी, जिसकी जांच अभी भी चल रही है. जुबीन की मौत को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और उनके परिवार ने भी मामले की जांच के लिए अपनी ओर से शिकायत दर्ज कराई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुवाहाटी में काहिलीपारा स्थित गायक के परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी।