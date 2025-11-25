जुबीन गर्ग की मौत पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा का बड़ा बयान- ये दुर्घटना नहीं, हत्या थी

जुबीन गर्ग की मौत पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा का बड़ा बयान- ये दुर्घटना नहीं, हत्या थी
क्या है खबर?
असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत फिर चर्चा का विषय बन गई है। इसी साल 19 सितंबर को सिंगापुर में तैराकी के दौरान गायक की मौत हुई थी। उनका आकस्मिक निधन लोगाें के गले नहीं उतर रहा है। यही वजह है कि उनका परिवार और प्रशंसक सच बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि जुबीन की मौत "साफ हत्या" थी।
बयान
मुख्यमंत्री ने राज्य विधानसभा में दिया बयान
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री सरमा ने असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान गायक जुबीन की मौत पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, "असम पुलिस को शुरुआती जांच के बाद यकीन हो गया था कि यह गैर-इरादतन हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह एक साफ हत्या है।" उनका बयान विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव के जरिए शुरू की गई गायक की मौत पर चर्चा के दौरान आया है।
जांच
जुबीन मामले में पुलिस की जांच जारी
शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सरमा के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष ने गायक जुबीन की मौत पर चर्चा के लिए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, जिसे मंजूरी मिल गई है। जुबीन की मौत की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कर रही है, जिसने अब हत्या के चार्ज भी जोड़ दिए हैं। बता दें कि असम पुलिस अब तक गायक के चचेरे भाई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा 252 गवाहों से पूछताछ हुई है।
ट्विटर पोस्ट
विधायक अखिल गोगोई ने दी प्रतिक्रिया
VIDEO | Assam MLA Akhil Gogoi, reacting to the discussion of Zubeen Garg's death in Assam assembly, says, "The Chief Minister (Himanta Biswa Sarma) was extremely irritated today. Because in his tenure, the biggest artist of Assam (referring to Zubeen Garg) has died, and the Chief… pic.twitter.com/hbvw4LNCGF— Press Trust of India (@PTI_News) November 25, 2025