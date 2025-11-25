जुबीन गर्ग की मौत पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा का बड़ा बयान- ये दुर्घटना नहीं, हत्या थी

न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री सरमा ने असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान गायक जुबीन की मौत पर बयान दिया है। उन्होंने कहा, "असम पुलिस को शुरुआती जांच के बाद यकीन हो गया था कि यह गैर-इरादतन हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह एक साफ हत्या है।" उनका बयान विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव के जरिए शुरू की गई गायक की मौत पर चर्चा के दौरान आया है।

जांच

जुबीन मामले में पुलिस की जांच जारी

शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सरमा के अनुरोध पर विधानसभा अध्यक्ष ने गायक जुबीन की मौत पर चर्चा के लिए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, जिसे मंजूरी मिल गई है। जुबीन की मौत की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) कर रही है, जिसने अब हत्या के चार्ज भी जोड़ दिए हैं। बता दें कि असम पुलिस अब तक गायक के चचेरे भाई समेत 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा 252 गवाहों से पूछताछ हुई है।