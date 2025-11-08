'जूटोपिया 2': श्रद्धा कपूर बनीं 'जूडी हॉप्स' की आवाज, लाेग बोले- अच्छा-खासा किरदार कर दिया बर्बाद

अभिनेत्री श्रद्धा कपूर पिछली बार फिल्म 'स्त्री 2' में नजर आई थीं और उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था। उधर श्रद्धा ने भी अपनी शानदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। अब एक बार फिर श्रद्धा चर्चा में आ गई हैं। दरअसल, अब श्रद्धा हॉलीवुड का हिस्सा बन गई हैं। वो हाॅलीवुड फिल्म 'जूटोपिया 2' के हिंदी वर्जन का हिस्सा बन गई हैं, जिसका ट्रेलर रिलीज हो गया है।

प्रतिक्रिया जनता को रास नहीं आई श्रद्धा की आवाज 'जूटोपिया 2' के हिंदी वर्जन का ट्रेलर आ गया है, जिसे यूं तो मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हालांकि, ज्यादातर लोगों को इस किरदार पर श्रद्धा की आवाज बिल्कुल भी फब नहीं रही है। एक ने लिखा, 'इन बॉलीवुड के नमूनों को डबिंग क्यों दे देते हो?' कुछ ने कहा कि डिज्नी ने अपने एक अच्छे-खासे किरदार को इस कमजोर डबिंग से बर्बाद कर दिया है तो कुछ का कहना है कि पुरानी वाली आवाज इससे लाख गुना बेहतर थी।

नाराजगह लोगों को फिल्म में खटक रहीं श्रद्धा कुछ लोग कह रहे हैं कि श्रद्धा को इस किरदार की आवाज बनाना डिज्नी की सबसे गलत फैसला रहा तो कुछ का कहना है कि सारा मजा किरकिरा कर दिया। हालांकि, कुछेक हैं, जो श्रद्धा पर प्यार लुटा रहे हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे हैं, जिनका कहना है कि श्रद्धा उन्हें पसंद बहुत हैं, पर इस किरदार के लिए वो कमई फिट नहीं बैठतीं। एक कमेंट है, श्रद्धा का फैन हूं, पर इसमें उनकी आवाज नहीं चाहिए थी।

निराशा उम्मीदों पर खरी नहीं उतरीं श्रद्धा श्रद्धा बॉलीवुड की सबसे प्यारी और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं, जो न सिर्फ अपनी बेहरीन एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उन्होंने अपनी सुरीली आवाज भी लोगों को अपना मुरीद बनाया है। यही वजह है कि जब 'जूटोपिया 2' के हिंदी वर्जन से उनका नाम जुड़ा तो प्रशंसक उत्साहित हो उठे। हालांकि, जूडी जैसे किरदार में जिस ताजगी और जोश की उम्मीद जनता को उनसे थी, वो इस कसौटी पर खरी नहीं उतर पाई हैं।