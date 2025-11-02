'छावा' वाले खेल रहे श्रद्धा कपूर पर सबसे बड़ा दांव, पहली बार निभाएंगी इतना दमदार किरदार

श्रद्धा कपूर आखिरी बार हॉरर कॉमेडी फिल्म 'स्त्री 2' में दिखी थीं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था। फिल्म को दुनियाभर में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। उधर श्रद्धा ने भी दर्शकों को अपना मुरीद बना लिया। अब प्रशंसकों की निगाहे श्रद्धा की अगली फिल्म पर टिकी हुई हैं। एक ओर जहां उनकी बड़ी फिल्म 'स्त्री 3' आने वाली है, वहीं उससे पहले एक जबरदस्त बायोपिक फिल्म के लिए अभिनेत्री ने दिनेश विजान और लक्ष्मण उतेकर से हाथ मिलाया है।

फिल्म श्रद्धा बनीं 'ईथा' की हीरोइन श्रद्धा कपूर जो 'स्त्री' फ्रेंचाइजी से अपनी एक खास पहचान बना चुकी हैं, वो उसी फ्रेंचाइजी के निर्माता दिनेश विजन के साथ अब एक नई फिल्म पर काम कर रही हैं। खास बात ये है कि फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी लक्ष्मण उतेकर संभाल रहे हैं, जिन्होंने दिनेश के साथ विक्की कौशल अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म 'छावा' बनाई थी। 'छावा' वाली टीम अब श्रद्धा के साथ 'ईथा' नाम की एक फिल्म लेकर आ रही है, जिसकी शूटिंग शुरू हो गई है।

किरदार कौन थीं विठाबाई, जिनकी भूमिका निभाएंगी श्रद्धा? 'छावा' की सफलता के बाद लक्ष्मण लावणी डांसर विठाबाई नारायणगांवकर पर बायोपिक बना रहे हैं, जिसमें श्रद्धा, विठाबाई बनने वाली हैं। विठाबाई 'तमाशा साम्राज्ञी' यानी तमाशा की महारानी कहलाती थीं। वो एक ऐसे दौर से आती थीं, जहां महिलाओं के लिए उनकी कला दिखाना आसान नहीं था। विठाबाई ने बहुत कम उम्र से तमाशा में बतौर लावणी डांसर अपनी जगह बना ली थी। उनका परिवार पीढ़ियों से इस कला से जुड़ा था और विठाबाई ने इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया।

चुनौती पहली बार किसी असल शख्सियत का जीवन पर्दे पर उतारेंगी श्रद्धा श्रद्धा पहली बार किसी बायोपिक में काम कर रही हैं। वो विठाबाई नारायणगांवकर के जीवन को बड़े परदे पर दिखाएंगी। विठाबाई जैसे व्यक्तित्व का किरदार निभाना श्रद्धा के करियर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वो इस फिल्म के जरिए विठाबाई के हिम्मत की अविश्वसनीय कहानी को देश और दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाएंगी और लोगों को यह याद दिलाएंगी कि अगर जुनून और हिम्मत हो तो इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है।