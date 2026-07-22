ZEE5 ने 'स्कैम: द लीक' का टीजर किया जारी, जानें क्या है फिल्म की कहानी?

ZEE5 ने हाल ही में अपने नए शो 'स्कैम: द लीक' का टीजर जारी किया है। यह सीरीज NEET-UG पेपर लीक जैसे बड़े और संवेदनशील मुद्दे पर बनी है, जिसकी इन दिनों खूब चर्चा है।

टीजर की शुरुआत एक बेहद सुरक्षित प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से होती है, जहां दिखाया जाता है कि कैसे परीक्षा के उन गोपनीय पत्रों को, जिन्हें पूरी गोपनीयता के साथ रखना था, उनकी चुपचाप तस्वीरें खींचकर ऑनलाइन लीक कर दिया गया।

खबर सामने आते ही न्यूजरूम्स में ब्रेकिंग अपडेट्स को कवर करने की होड़ मच जाती है, वहीं दूसरी तरफ CBI की जांच भी शुरू हो जाती है।

टीजर का अंत एक छात्र की आत्महत्या के बेहद दर्दनाक दृश्य के साथ होता है, जो यह साफ दिखाता है कि इस पूरे मामले ने छात्रों और उनके परिवारों पर कितना गहरा असर डाला है।