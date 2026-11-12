Zee स्टूडियोज ने सूरज सिंह को नया बिजनेस हेड किया नियुक्त, कोमल नाहटा संभालेंगे क्रिएटिव
Zee स्टूडियोज ने सूरज सिंह को अपना नया बिजनेस हेड बनाया है। कंपनी को उम्मीद है कि इस कदम से भारत और विदेशों में उसकी फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम और बेहतर होगा।
सूरज को फिल्म निर्माण, कंटेंट बनाने और स्टूडियो चलाने का 20 साल से ज्यादा का अनुभव है। वह बड़े बजट की कमर्शियल फिल्मों और थ्रिलर पर खास ध्यान देंगे। उनका लक्ष्य है कि Zee स्टूडियोज देश-विदेश में और भी बड़ा नाम बने।
कोमल बने क्रिएटिव निर्देशक, संभालेंगे क्षेत्रीय प्रोजेक्ट
सूरज के साथ-साथ, फिल्म इंडस्ट्री के अनुभवी नाम कोमल नाहटा भी कंपनी से क्रिएटिव निर्देशक के तौर पर जुड़े हैं।
वे दोनों मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे और साथ ही मज़बूत साझेदारियाँ भी बनाएंगे। Zee स्टूडियोज अब हिंदी, मराठी, तमिल और दूसरी कई भाषाओं में फिल्में बनाने की सोच रहा है।
इन फिल्मों में पौराणिक कहानियों से लेकर ऐतिहासिक ड्रामा तक, हर तरह की कहानियाँ देखने को मिलेंगी। यानी, जल्द ही दर्शकों को अलग-अलग तरह की फिल्में देखने को मिलेंगी।