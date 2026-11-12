Zee स्टूडियोज ने सूरज सिंह को नया बिजनेस हेड किया नियुक्त, कोमल नाहटा संभालेंगे क्रिएटिव

सूरज के साथ-साथ, फिल्म इंडस्ट्री के अनुभवी नाम कोमल नाहटा भी कंपनी से क्रिएटिव निर्देशक के तौर पर जुड़े हैं।

वे दोनों मिलकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे और साथ ही मज़बूत साझेदारियाँ भी बनाएंगे। Zee स्टूडियोज अब हिंदी, मराठी, तमिल और दूसरी कई भाषाओं में फिल्में बनाने की सोच रहा है।

इन फिल्मों में पौराणिक कहानियों से लेकर ऐतिहासिक ड्रामा तक, हर तरह की कहानियाँ देखने को मिलेंगी। यानी, जल्द ही दर्शकों को अलग-अलग तरह की फिल्में देखने को मिलेंगी।