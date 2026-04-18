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युजवेंद्र चहल ने तानिया चटर्जी को घसीटा कोर्ट, बिना सबूत 'मैसेज' का दावा करना पड़ा भारी
युजवेंद्र चहल अभिनेत्री तानिया चटर्जी के खिलाफ पहुंचे कोर्ट

युजवेंद्र चहल ने तानिया चटर्जी को घसीटा कोर्ट, बिना सबूत 'मैसेज' का दावा करना पड़ा भारी

लेखन नेहा शर्मा
Apr 18, 2026
02:05 pm
क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अपनी छवि धूमिल करने के आरोपों को लेकर तानिया चटर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले कुछ समय से चल रहे विवादों के बाद युजवेंद्र ने अब कानूनी रास्ता अपनाते हुए तानिया के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। मैदान पर अपनी फिरकी से दिग्गजों को चकमा देने वाले युजवेंद्र अब कानूनी पिच पर उतर आए हैं। उन्होंने तानिया पर अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया। आइए पूरा मामला जानें।

दावा

तानिया के खुलासे के बाद मचा बवाल

दरअसल, तानिया ने हाल ही में दावा किया कि युजवेंद्र ने उन्हें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था और उनकी तस्वीरों को 'क्यूट' बताया था। हालांकि, तानिया ने इन कथित संदेशों का कोई पुख्ता सबूत या पूरी बातचीत सार्वजनिक नहीं की, लेकिन उनके इस बयान के वायरल होते ही इंटरनेट पर बहस छिड़ गई और लोगों ने युजवेंद्र को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी विवाद के बाद अब क्रिकेटर ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया है।

नाेटिस

'नोटिस' मिलते ही ठंडे पड़े तानिया चटर्जी के सुर

मानहानि का केस होने के बाद तानिया ने पैपराजी से बातचीत के दौरान इस पूरे घटनाक्रम पर हैरानी जताई। तानिया ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बयान पर इतना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा और मामला इस हद तक बढ़ जाएगा। अभिनेत्री ने शिकायत कर कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग और नफरत का सामना करना पड़ रहा है। तानिया ने पुष्टि कर कहा कि क्रिकेटर ने उन्हें मानहानि का नोटिस भेज दिया है।

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कानूनी कार्रवाई

सोशल मीडिया की गपशप अब बनी कानूनी जंग

जो मामला महज सोशल मीडिया की गपशप लग रहा था, वो अब मानहानि के मुकदमे के साथ एक गंभीर कानूनी लड़ाई में बदल गया है। युजवेंद्र ने अभी तक इन आरोपों या कानूनी कार्रवाई पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तार से बयान नहीं दिया है। उनकी ये चुप्पी तानिया के दावों को संदिग्ध बना रही है। बिना किसी पुख्ता सबूत या युजवेंद्र की ओर से स्पष्टीकरण के तानिया की बातों पर यकीन करना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है।

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निजी जिंदगी

युजवेंद्र चहल की निजी जिंदगी चर्चा में

बता दें कि युजवेंद्र ने कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से शादी की थी। हालांकि, जब धनश्री के साथ उनके तलाक की खबरें आईं तो उनका नाम आरजे महावश के साथ भी जोड़ा गया था, जिसे लेकर इंटरनेट पर काफी हलचल मची थी। महावश के साथ ब्रेकअप के बाद खबर आई कि युजवेंद्र अभिनेत्री शेफाली बग्गा को डेट कर रहे हैं और अब अपनी बोल्ड छवि के लिए मशहूर तानिया चटर्जी के दावे ने एक नए विवाद को हवा दे दी है।

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