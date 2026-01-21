युजवेंद्र चहल और RJ महवश ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को किया अनफॉलो
क्या है खबर?
भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। धनश्री वर्मा से तलाक के बाद, उनका नाम रेडियो जॉकी और अभिनेत्री RJ महवश के साथ खूब जोड़ा गया। हालांकि, चहल हमेशा से चीख-चीखकर कहते आए हैं कि वह और महवश सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इससे ज्यादा उनके बीच और कुछ भी नहीं है। इस बीच, फैंस हैरान हुए हैं क्योंकि युजवेंद्र और महवश ने अचानक इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है।
चर्चा
युजवेंद्र और महवश के बीच सोशल दूरी क्यों?
सोशल मीडिया यूजर्स ने देखा कि युजवेंद्र और महवश ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे से दूरी बना ली है। उनके द्वारा अचानक से उठाया गया ये कदम उनके फैंस को हजम नहीं हो रहा। नतीजन नई अफवाहों ने जन्म ले लिया है कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। फैंस काफी समय से युजी और महवश की सोशल गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते आए हैं। दोनों के इस कदम ने सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींचा है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
#YuzvendraChahal and #RJMahvash, who made headlines last year after his divorce from Dhanashree, are now no longer following each other on Instagram. 👀 pic.twitter.com/6jjh3OsYR2— WhosThat360 (@WhosThat360) January 21, 2026
अफवाह
क्रिसमस पार्टी में पहली बार साथ दिखे थे युजवेंद्र और महवश
युजवेंद्र और महवश पहली बार क्रिसमस, 2024 की एक पारिवारिक पार्टी में साथ दिखे थे। इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान दोनों की एक साथ उपस्थिति ने लोगों को डेटिंग की अटकलें लगाने पर मजबूर किया था। यही नहीं, जब युजवेंद्र कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे, उस दौरान कॉमेडियन ने उन्हें उनकी पोस्ट को लेकर काफी चिढ़ाया भी था। अब अचानक से दोनों ने यह कदम क्यों उठाया इस बारे में जानने के लिए लोग बेताब हैं।