युजवेंद्र चहल और RJ महवश से जुड़ी चौंकाने वाली खबर

युजवेंद्र चहल और RJ महवश ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को किया अनफॉलो

लेखन ज्योति सिंह 04:24 pm Jan 21, 202604:24 pm

क्या है खबर?

भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अपनी निजी जिंदगी को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। धनश्री वर्मा से तलाक के बाद, उनका नाम रेडियो जॉकी और अभिनेत्री RJ महवश के साथ खूब जोड़ा गया। हालांकि, चहल हमेशा से चीख-चीखकर कहते आए हैं कि वह और महवश सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इससे ज्यादा उनके बीच और कुछ भी नहीं है। इस बीच, फैंस हैरान हुए हैं क्योंकि युजवेंद्र और महवश ने अचानक इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया है।