पानी की तलाश में मिला डायनासोर, इस OTT पर धूम मचा रही 'केनाथ कानोम'

'केनाथ कानोम' को मिली IMDb पर इतनी रेटिंग

जब गांव वाले पानी की तलाश में खुदाई कर रहे होते हैं, तो उन्हें अचानक 6 करोड़ साल पुराना डायनासोर का एक जीवाश्म मिल जाता है।

इस खोज से सरकारी अधिकारी हरकत में आ जाते हैं और पानी के लिए ग्रामीणों का संघर्ष और भी मुश्किल हो जाता है।

सुरेश सांगैया द्वारा निर्देशित इस फिल्म में लवलीन चंद्रशेखर और रेचल रब्बेका जैसे कई कलाकार शामिल हैं।

यह फिल्म अपने अनूठे व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणियों के मेल के कारण खास पहचान बनाती है और इसे IMDb पर 8.1/10 की शानदार रेटिंग मिली है।