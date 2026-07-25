नीलू वाघेला 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में हुईं शामिल, लीप के बाद निभाएंगी ये किरदार

'दिया और बाती हम' में बबुआनी का किरदार निभाने वाली नीलू, अब लीप के बाद आदित्य गुप्ता की दादी का किरदार निभाएंगी। शो में कई नए चेहरे भी दर्शकों को देखने को मिलेंगे।

आदित्य गुप्ता और अर्शिया शर्मा मुख्य जोड़ी के रूप में नज़र आएंगे। आस्था चौधरी और कुलदीप सिंह उनके मां-बाप की भूमिका निभाएंगे, वहीं आदेश चौधरी भी परिवार के सदस्य के तौर पर जुड़ेंगे।

शो के इस नए अध्याय में पारिवारिक रिश्तों और ड्रामा पर और ज्यादा जोर दिया जाएगा।