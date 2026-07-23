यश की 'टॉक्सिक' की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, जानिए क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी भी नजर आएंगी।

पहले इस फिल्म को मार्च में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन अब इसे अगस्त तक बढ़ा दिया गया है, ताकि दुनिया भर के ज्यादा दर्शकों तक यह फिल्म पहुंच सके।

फिल्म के गाने पहले से ही ऑनलाइन पसंद किए जा रहे हैं, लेकिन दर्शकों की राय बंटी हुई है। कुछ दर्शकों को गानों में रोमांटिक अहसास मिल रहा है, जबकि कुछ को उम्मीद थी कि फिल्म में गैंगस्टर एक्शन ज्यादा होगा।

फिल्म बनाने वालों का कहना है कि वे खास तौर पर बड़े दर्शकों के लिए एक अनोखा अनुभव पेश करना चाहते हैं।