'टॉक्सिक' में दोहरी भूमिका निभाएंगे यश?

'टॉक्सिक' में दोहरी भूमिका निभाएंगे यश? इस वीडियो ने कर दिया सब साफ-साफ

लेखन ज्योति सिंह 05:44 pm Feb 23, 202605:44 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार यश अपनी अगली फिल्म 'टॉक्सिक' लेकर आ रहे हैं जिसका इंतजार लोग बेसब्री के साथ कर रहे हैं। हाल ही में, निर्माताओं की ओर से फिल्म का टीजर जारी किया गया था। इसमें यश को 'राया' के किरदार में देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन अगले ही पल उनका नया लुक देखकर लोग भ्रमित हो गए। फिल्म में उनकी दोहरी भूमिका पर चर्चा शुरू हो गई। अब एक वीडियो ने अटकलों को हवा दे दी है।