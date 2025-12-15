धर्मेंद्र की याद में फिर रिलीज होगी 'यमला पगला दीवाना'? रिलीज तारीख भी आई

'यमला पगला दीवाना' फिर हो सकती है रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 11:48 am Dec 15, 202511:48 am

क्या है खबर?

पिछले महीने, 24 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। इस क्षति से उनका परिवार और प्रशंसक अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। करीब एक महीने बाद, खबर है कि धर्मेंद्र की हिट फिल्म 'यमला पगला दीवाना' फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म में सनी देओल और बॉबी देओल भी नजर आए थे। इस फिल्म की रि-रिलीज के जरिए दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी जाएगी।