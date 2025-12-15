धर्मेंद्र की याद में फिर रिलीज होगी 'यमला पगला दीवाना'? रिलीज तारीख भी आई
क्या है खबर?
पिछले महीने, 24 नवंबर को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। इस क्षति से उनका परिवार और प्रशंसक अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। करीब एक महीने बाद, खबर है कि धर्मेंद्र की हिट फिल्म 'यमला पगला दीवाना' फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। इस फिल्म में सनी देओल और बॉबी देओल भी नजर आए थे। इस फिल्म की रि-रिलीज के जरिए दिवंगत अभिनेता को श्रद्धांजलि दी जाएगी।
बयान
फिल्म की रि-रिलीज की योजना बनाई गई
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, एक सूत्र ने कहा, "'यमला पगला दीवाना' की दोबारा रिलीज उस शख्स को श्रद्धांजलि होगी जिसे सबने प्यार किया और जिसने सिनेमा जगत पर अमिट छाप छोड़ी। यह फिल्म दोबारा रिलीज के लिए बिल्कुल सही है क्योंकि यह बहुत पुरानी नहीं है, आज भी ताजा और मनोरंजक लगती है।" उन्होंने बताया कि फिल्म को 19 दिसंबर को दोबारा रिलीज करने की योजना थी, लेकिन 'धुरंधर' की लोकप्रियता को देखते हुए तारीख को बदल दिया गया है।
तारीख
इस नई तरीख पर रिलीज की संभावना
सूत्र ने आगे कहा, "'यमला पगला दीवाना' के अधिकार रखने वाले NH स्टूडियोज ने योजना में बदलाव किया है। अब फिल्म 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है। आखिरी फैसला कुछ दिनों में लिया जाएगा।" धर्मेंद्र और उनके बेटों की मुख्य भूमिका वाली 'यमला पगला दीवाना' का निर्देशन समीर कर्णिक ने किया था। 2013 में रिलीजफिल्म की ठीक-ठाक सफलता को देखते हुए, 2018 में इसकी दूसरी किस्त को रिलीज किया गया था।