प्रियंका चोपड़ा ने जॉन सीना के लिए साझा किया खास पोस्ट, लिखी ये बात

लेखन ज्योति सिंह 11:24 am Dec 15, 202511:24 am

क्या है खबर?

ग्लोबल आइकॉन बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। हालिया पोस्ट में उन्होंने WWE की रिंग के दिग्गज और अपने सह-कलाकार रह चुके जॉन सीना के लिए खास पोस्ट साझा की और उन्हें धन्यवाद दिया है। जिन्हें नहीं पता है, उन्हें बता दें कि जॉन ने 48 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी है। यह घोषणा उन्होंने अपने आखिरी मैच में गुंथर के खिलाफ हार का सामना करने के बाद की है।