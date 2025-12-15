प्रियंका चोपड़ा ने जॉन सीना के लिए साझा किया खास पोस्ट, लिखी ये बात

प्रियंका चोपड़ा ने जॉन सीना के लिए साझा किया खास पोस्ट, लिखी ये बात
ग्लोबल आइकॉन बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं। हालिया पोस्ट में उन्होंने WWE की रिंग के दिग्गज और अपने सह-कलाकार रह चुके जॉन सीना के लिए खास पोस्ट साझा की और उन्हें धन्यवाद दिया है। जिन्हें नहीं पता है, उन्हें बता दें कि जॉन ने 48 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा कर दी है। यह घोषणा उन्होंने अपने आखिरी मैच में गुंथर के खिलाफ हार का सामना करने के बाद की है।
प्रियंका ने पोस्ट के जरिए दिया धन्यवाद
अभिनेत्री प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पूर्व WWE स्टार जॉन की कुछ तस्वीरें साझा कीं। उन्होंने तस्वीरों के साथ में लिखा, 'एक यादगार सफर, धन्यवाद जॉन सीना।' उनके इस पोस्ट काे देखकर प्रशंसक भी भावुक हो रहे हैं। दरअसल, प्रियंका-जॉन को फिल्मी पर्दे पर एक साथ देखा जा सकता है। दोनों ने एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'हेड्स ऑफ स्टेट' में काम किया था, जो इसी साल 2025 में रिलीज हुई थी। इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है।
इन फिल्मों में नजर आएंगी प्रियंका
प्रियंका पिछले लंबे समय से हॉलीवुड फिल्मों में नजर आ रही हैं, लेकिन अब उनकी वतन वापसी हो रही है। अभिनेत्री को एसएस राजामौली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' में देखा जाएगा। इसमें उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य किरदार में नजर आएंगे। फिल्म से तीनों सितारों की पहली झलक आ चुकी है। इसका पहला भाग 2027 में और दूसरा भाग 2029 में रिलीज होगा। इसके अलावा, प्रियंका के पास 'कृष 4' और 'जी ले जरा' भी है।