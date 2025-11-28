यामी गौतम की सबसे ज्यादा रेटिंग वाली फिल्में देखीं? एक तो 'उरी' को भी पछाड़ गई
क्या है खबर?
यामी गौतम के प्रशंसकों को उनके बेहतरीन अभिनय के कई शानदार उदाहरण देखने को मिले हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कौन-कौन सी फिल्में इंटरनेट मूवी डाटाबेस यानी IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग पा चुकी हैं? इनमें से एक फिल्म तो इतनी जबरदस्त साबित हुई कि उसने यामी की सुपरहिट फिल्म 'उरी' को भी पीछे छोड़ दिया। यामी 37 साल की हो गई हैं। आइए जानें उनकी सबसे ज्यादा IMDb रेटिंग पाने वाली 5 फिल्मों के बारे में।
#1
'हक'
यामी की फिल्म 'हक' को IMDb पर उनकी सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को सफलता नहीं मिली, फिर भी दर्शकों और समीक्षको ने इसकी कहानी, अभिनय और संदेश की खूब सराहना की। इस फिल्म ने शाह बानो बनीं यामी के अभिनय का सबसे मजबूत पक्ष दुनिया के सामने पेश किया। फिल्म में यामी के साथ पहली बार अभिनेता इमरान हाशमी नजर आए। फिल्म को IMDb पर 8.7 रेटिंग मिली है।
#2
'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक'
पहले यामी की फिल्म 'उरी' IMDb पर सबसे ऊपर थी, लेकिन अब 'हक' के आ जाने के बाद 'उरी' दूसरे नंबर पर खिसक गई है। ये 8.2 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर विराजमान है। 'उरी' साल 2019 में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। इस फिल्म से विक्की कौशल का डायलॉग 'हाउ इज द जोश' खूब लोकप्रिय हुआ था।
#3
'आर्टिकल 370'
यामी की फिल्म 'आर्टिकल 370' को IMDb पर 7.8 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म से यामी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उनकी फिल्म को खूब सराहा था। फिल्म का दारोमदार यामी पर ही था और उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया। 'आर्टिकल 370' एक राजनीतिक-ड्रामा फिल्म है। फिल्म जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के प्रभाव पर आधारित है, जो राजनीति, सामाजिक परिस्थितियों और आम लोगों की भावनाओं को दिखाती है।
#4 और #5
'ए थर्सडे' और 'ओह माय गॉड 2'
फिल्म 'ए थर्सडे' OTT प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर आई थी और यामी की इस फिल्म पर दर्शकों ने खूब प्यार लुटाया था। इस फिल्म को IMDb पर 7.6 रेटिंग मिली है। फिल्म में यामी पुलिस अधिकारी बनकर छा गई थीं। उधर कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'ओह माय गॉड 2' में यामी ने एक दमदार वकील का किरदार निभाया था। 7.5 रेटिंग पाने वाली इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार भी अहम भूमिका निभाते नजर आए थे।