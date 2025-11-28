अजय देवगन और मोहनलाल की 'दृश्यम 3' साथ में होगी रिलीज?

अजय देवगन और मोहनलाल की 'दृश्यम 3' साथ में होगी रिलीज? निर्देशक जीतू जोसेफ ने बताया

लेखन ज्योति सिंह 10:21 am Nov 28, 202510:21 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को हाल ही में रिलीज फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में देखा गया था। अब लोगों को अभिनेता की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी फिल्म 'दृश्यम 3' का इंतजार है। अजय अभिनीत यह फ्रैंचाइजी, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी का आधिकारिक हिंदी वर्जन है। हाल ही में, मोहनलाल की इस फिल्म के थिएट्रिकल, डिजिटल और एयरबोर्न अधिकार पैनोरमा स्टूडियोज ने खरीदे हैं। अटकलें हैं कि अजय की 'दृश्यम 3', मलयालम वर्जन के साथ आ सकती है।