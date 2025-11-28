अजय देवगन और मोहनलाल की 'दृश्यम 3' साथ में होगी रिलीज? निर्देशक जीतू जोसेफ ने बताया
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को हाल ही में रिलीज फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में देखा गया था। अब लोगों को अभिनेता की ब्लॉकबस्टर फ्रैंचाइजी फिल्म 'दृश्यम 3' का इंतजार है। अजय अभिनीत यह फ्रैंचाइजी, मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी का आधिकारिक हिंदी वर्जन है। हाल ही में, मोहनलाल की इस फिल्म के थिएट्रिकल, डिजिटल और एयरबोर्न अधिकार पैनोरमा स्टूडियोज ने खरीदे हैं। अटकलें हैं कि अजय की 'दृश्यम 3', मलयालम वर्जन के साथ आ सकती है।
स्पष्टीकरण
'दृश्यम 3' के हिंदी और मलयालम वर्जन की रिलीज पर स्पष्टीकरण
टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, 'दृश्यम 3' मलयालम वर्जन के निर्देशक जीतू जोसेफ ने इन अटकलों पर स्पष्टीकरण दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आई है जिसमें निर्देशक ने मोहनलाल अभिनीत इस फिल्म की रिलीज पर जानकारी देते हुए बताया कि 'दृश्यम 3' मलयालम वर्जन को पहले रिलीज किया जाएगा। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "नहीं... हम 2 महीने बाद पहले रिलीज करेंगे; केवल वे ही रिलीज कर सकते हैं।"
फिल्म
'दृश्यम' फ्रैंचाइजी के बारे में जानिए
'दृश्यम' फ्रैंचाइजी मूल रूप से मलयालम भाषा की फिल्म है, जिसमें मोहनलाल मुख्य किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म का आधिकारिक हिंदी वर्जन बॉलीवुड में बना था जिसमें अभिनेता अजय नजर आए थे। फिल्म की पहली किस्त 2014 में रिलीज की गई थी, जबकि दूसरी किस्त को 2022 में रिलीज किया गया है। कम लोगों को पता होगा कि मलयालम और हिंदी भाषा के अलावा, 'दृश्यम' फ्रैंचाइजी तमिल, कन्नड़, तेलुगु, सिंहल, मंदारिन समेत कई भाषाओं में बन चुकी है।