IFFI 2025 में होगा इमरान हाशमी और यामी गौतम की 'हक' का प्रीमियर
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम की 'हक' को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) 2025 में इस फिल्म का प्रीमियर होने जा रहा है, जहां 'हक' अपनी विशेष स्क्रीनिंग से लोगाें का दिल जीतेगी। IFFI का आयोजन गोवा में 20 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो अगले 28 नवंबर तक चलेगा। सुपर्ण एस वर्मा द्वारा निर्देशित और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 'हक' का प्रीमियर 22 नवंबर को किया जाएगा।
हक
फिल्म 'हक' के बारे में
IFFI 2025 के लिए 'हक' का चयन इसके प्रभावशाली विषय और कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम है। फिल्म की कहानी 1980 के शाह बानो केस से प्रेरित है जिसमें आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता पर विशेष जोर दिया गया है। अभिनेता इमरान ने वकील का किरदार निभाया है, जबकि यामी उनकी पत्नी के किरदार में हैं। इसके अलावा शीबा चड्ढा, दानिश हुसैन और असीम हट्टंगडी जैसे मजबूत सहायक कलाकार भी शामिल हैं।
कमाई
बॉक्स ऑफिस पर जुटी है 'हक'
इमरान और यामी अभिनीत फिल्म 'हक' इसी महीने 7 नवंबर को सिनेमा में रिलीज हुई थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन पूरे कर लिए हैं, और कमाई अभी भी जारी है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती दिन से धीमी गति के साथ चल रही 'हक' ने अब तक कुल 18.1 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म का अनुमानित बजट 40 से 42 करोड़ रुपये के बीच बताया जाता है जो इसकी हालिया कामिया से दाेगुना है।