IFFI 2025 में होगा 'हक' का प्रीमियर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@therealemraan)

IFFI 2025 में होगा इमरान हाशमी और यामी गौतम की 'हक' का प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 06:42 pm Nov 21, 202506:42 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम की 'हक' को बड़ी सफलता हासिल हुई है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) 2025 में इस फिल्म का प्रीमियर होने जा रहा है, जहां 'हक' अपनी विशेष स्क्रीनिंग से लोगाें का दिल जीतेगी। IFFI का आयोजन गोवा में 20 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो अगले 28 नवंबर तक चलेगा। सुपर्ण एस वर्मा द्वारा निर्देशित और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित 'हक' का प्रीमियर 22 नवंबर को किया जाएगा।