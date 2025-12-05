यामी गौतम ने पति आदित्य धर की फिल्म रिलीज पर लिखा पोस्ट

यामी गौतम ने पति आदित्य धर की फिल्म पर किया पोस्ट, लिखा- आज 'धुरंधर दिवस' है

लेखन ज्योति सिंह 11:16 am Dec 05, 202511:16 am

क्या है खबर?

'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले निर्देशक आदित्य धर अपनी अगली फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं। रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस खास मौके पर, अभिनेत्री यामी गौतम ने सोशल मीडिया पर खूबसूरत पोस्ट साझा किया है। अभिनेत्री ने पोस्ट के जरिए पति आदित्य और उनक टीम की मेहनत की सराहना की है। यही नहीं, उन्होंने फिल्म रिलीज के दिन को 'धुरंधर दिवस' बता दिया है।