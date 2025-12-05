यामी गौतम ने पति आदित्य धर की फिल्म पर किया पोस्ट, लिखा- आज 'धुरंधर दिवस' है

LOADING...
यामी गौतम ने पति आदित्य धर की फिल्म रिलीज पर लिखा पोस्ट

Dec 05, 2025
11:16 am
'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले निर्देशक आदित्य धर अपनी अगली फिल्म 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं। रणवीर सिंह अभिनीत यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस खास मौके पर, अभिनेत्री यामी गौतम ने सोशल मीडिया पर खूबसूरत पोस्ट साझा किया है। अभिनेत्री ने पोस्ट के जरिए पति आदित्य और उनक टीम की मेहनत की सराहना की है। यही नहीं, उन्होंने फिल्म रिलीज के दिन को 'धुरंधर दिवस' बता दिया है।

यामी ने पति के प्रयासों की सराहना की

यामी ने एक्स पर लिखा, 'और आज धुरंधर दिवस है!!!! कुछ मेहनती और अनमोल लोग जिन्हें मैं जानती हूं, उन्हें अपना परिवार कहने पर गर्व करती हूं!!! आपने अपना पूरा दिल, समर्पण, लगन, इरादा, जुनून, पसीना, खून, आंसू इस फिल्म के लिए दिए हैं, आदित्य!!! आज बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही हैं, कई दिल एक साथ धड़क रहे हैं!!! धुरंधर 2025 का विदाई गिफ्ट नहीं है, बल्कि दुनियाभर में हम सभी के लिए 2026 का स्वागत करने के लिए है।'

यहां देखिए पूरा पोस्ट

'धुरंधर' के बारे में जानिए

रणवीर अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' की रिलीज का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है, जिसमें संजय दत्त, आर माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल प्रमुख किरदारों में हैं। 20 साल की सारा अर्जुन ने इस फिल्म में मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया है। ऐसा पहली बार है, जब 40 वर्षीय रणवीर को फिल्म में अपने से आधी उम्र की अभिनेत्री संग रोमांस फरमाते देखा जा रहा है।

