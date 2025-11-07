'हक' की OTT रिलीज पर अपडेट (तस्वीर: एक्स/@therealemraan)

'हक' OTT पर कब रिलीज होगी? जानिए सिनेमाघरों के बाद कहां आएगी फिल्म

लेखन ज्योति सिंह 06:57 pm Nov 07, 202506:57 pm

क्या है खबर?

अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम अभिनीत फिल्म 'हक' को दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों को यामी का अभिनय पसंद आया है, तो कुछ को कहानी पसंद आ रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफों के कसीदे तो पढ़े हैं, लेकिन फिल्म देखी नहीं है। OTT की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बहुत से लोग फिल्मों को घर बैठकर भी देखना पसंद करते हैं। जानिए 'हक' किस OTT पर रिलीज होगी।