'हक' OTT पर कब रिलीज होगी? जानिए सिनेमाघरों के बाद कहां आएगी फिल्म
क्या है खबर?
अभिनेता इमरान हाशमी और यामी गौतम अभिनीत फिल्म 'हक' को दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों को यामी का अभिनय पसंद आया है, तो कुछ को कहानी पसंद आ रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफों के कसीदे तो पढ़े हैं, लेकिन फिल्म देखी नहीं है। OTT की बढ़ती लोकप्रियता के बीच बहुत से लोग फिल्मों को घर बैठकर भी देखना पसंद करते हैं। जानिए 'हक' किस OTT पर रिलीज होगी।
OTT
जानिए OTT पर कब-कहां रिलीज होगी 'हक'
निर्माताओं की ओर से भले 'हक' की OTT रिलीज पर आधिकारिक बयान नहीं आया हो, लेकिन यह बात तो तय है कि इसमें अभी वक्त है। आमतौर पर हिंदी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज होने के करीब 55 से 60 दिन बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देती हैं। देखा जाए तो निर्माता इमरान और यामी की फिल्म के साथ भी यही फॉर्मूला अपनाएंगे। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'हक' अगले साल 2 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।
फिल्म
फिल्म 'हक' के बारे में
फिल्म 'हक' का निर्देशन सुपर्णा एस वर्मा ने किया है। कहानी इंदौर के चर्चित शाह बानो केस से प्रेरित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। फिल्म में यामी शाजिया बानो के किरदार में हैं, और इमरान अब्बास के किरदार में हैं। इसके अलावा फिल्म में शीबा चड्ढा, एसएम जहीर, वर्तिका सिंह और दानिश हुसैन जैसे कलाकार नजर आए हैं। लोगों को फिल्म में यामी और इमरान की जोड़ी काफी पसंद आई है।