'एक्स-मैन' अभिनेता को हुआ पुरुष स्तन कैंसर, अब लोगों को कर रहे ऐसे आगाह

रेनी के कहने पर टाइलर ने ली डॉक्टर की सलाह

टाइलर ने बताया कि पहले तो उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में किसी से बात नहीं की, लेकिन जब उनकी पत्नी रेनी गीरलिंग्स ने जोर दिया, तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा।

उन्होंने शुरुआत में गांठों जैसे लक्षणों को भी नजरअंदाज कर दिया था। अब उन्हें उम्मीद है कि अपनी बात सामने रखकर वे दूसरे पुरुषों को अपनी सेहत के प्रति गंभीर होने के लिए प्रेरित कर पाएंगे।

उन्होंने कहा, 'मैं उन लोगों की आवाज बनना चाहता हूं, जो अपनी बीमारी के बारे में बात करने से डरते हैं।'