'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना और आंकाक्षा चमोला माता-पिता बनेंगे? ज्योतिषी ने कही ये बात
क्या है खबर?
टीवी के मशहूर अभिनेता गौरव खन्ना इन दिनों 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहे हैं। शो की शुरुआत में एक बातचीत के दौरान अभिनेता ने बताया था कि उनकी पत्नी आंकाक्षा चमोला मां बनना नहीं चाहती हैं। खुद आंकाक्षा कई बार कह चुकी हैं कि वह बच्चे करने के बारे में नहीं सोच रही हैं। अब शो के दौरान सेलिब्रिटी ज्योतिषी ने बताया है कि गौरव और आंकाक्षा भविष्य में माता-पिता बनेंगे या नहीं। जानिए उन्होंने क्या कहा है।
सवाल
सेलिब्रिटी ज्योतिषी ने गौरव से कही ये बात
'बिग बॉस 19' वीकेंड का वार में सेलिब्रिटी ज्योतिषी जय मैदान घर के अंदर पहुंची, जहां उन्होंने सभी घरवालों के भविष्य को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब दिए। इस दौरान गौरव ने ज्योतिषी से सवाल पूछा "क्या मेरे और मेरी पत्नी के बच्चे होंगे? मैंने अभी तक बच्चों की कोई योजना नहीं बनाई है। क्या भविष्य में ऐसा होगा?" इस पर ज्याेतिषी ने कहा, "वह (गौरव की पत्नी) इस बारे में गंभीरता से सोच रही हैं।"
शादी
शादी के बाद खुशहाल जिंदगी जी रहे गौरव-आकांक्षा
गाैरव और आकांक्षा ने 2016 में शादी रचाई थी। 9 साल से यह कपल खुशहाल जिंदगी जी रहा है, लेकिन अभी तक माता-पिता बनने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाया है। सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में गौरव ने कहा था, "बेशक, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं बच्चे पैदा करना चाहता हूं, लेकिन मेरी पत्नी बच्चा नहीं चाहती। मैं उनके इस फैसले का सम्मान करना चाहता हूं।" बता दें कि 'बिग बॉस 19' अपने फिनाले के करीब है।