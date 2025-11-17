गौरव खन्ना और आंकाक्षा चमोला (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@akankshagkhanna)

'बिग बॉस 19': गौरव खन्ना और आंकाक्षा चमोला माता-पिता बनेंगे? ज्योतिषी ने कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 10:43 am Nov 17, 202510:43 am

क्या है खबर?

टीवी के मशहूर अभिनेता गौरव खन्ना इन दिनों 'बिग बॉस 19' में नजर आ रहे हैं। शो की शुरुआत में एक बातचीत के दौरान अभिनेता ने बताया था कि उनकी पत्नी आंकाक्षा चमोला मां बनना नहीं चाहती हैं। खुद आंकाक्षा कई बार कह चुकी हैं कि वह बच्चे करने के बारे में नहीं सोच रही हैं। अब शो के दौरान सेलिब्रिटी ज्योतिषी ने बताया है कि गौरव और आंकाक्षा भविष्य में माता-पिता बनेंगे या नहीं। जानिए उन्होंने क्या कहा है।