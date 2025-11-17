बॉक्स ऑफिस: 'दे दे प्यार दे 2' की हुई जबरदस्त कमाई, जानिए 'कांथा' का हाल
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' अपनी रिलीज के 3 दिन पूरे कर चुकी है। पहले दिन धीमी शुरुआत करने वाली इस फिल्म को वीकेंड पर जबरदस्त बढ़त मिली है। दूसरी तरफ दक्षिण सुपरस्टार दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' बॉक्स ऑफिस पर मौजूद है। वीकेंड के बावजूद रिलीज के तीसरे दिन फिल्म की कमाई में खास बढ़ाेतरी नजर नहीं आई है। आइए देखें इन दोनों फिल्मों की कमाई के ताजा आंकड़े।
कारोबार
'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' सिनेमाघरों में 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। पहले दिन इसने 8.75 करोड़ रुपये से ओपनिंग किया। वीकेंड पर रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 13.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। इस तरह सिर्फ 3 दिन में 'दे दे प्यार दे 2' ने कुल 34.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस फिल्म में आर माधवन भी अहम किरदार में हैं।
कांथा
'कांथा' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
दूसरी ओर साउथ की फिल्म 'कांथा' ने रिलीज के पहले दिन से अपनी कमाई के आंकड़े को बरकरार रखा हुआ है। इसे वीकेंड का कुछ खास फायदा मिलता नहीं दिखा है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 4.35 करोड़ रुपये से ओपनिंग की। दूसरे दिन इसने 5 करोड़ और तीसरे दिन 4.35 करोड़ रुपये का काराेबार किया। 3 दिनों में 'कांथा' का कुल कलेक्शन सिर्फ 13.22 करोड़ रुपये के करीब पहुंचा है।