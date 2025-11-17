बॉक्स ऑफिस: 'दे दे प्यार दे 2' की हुई जबरदस्त कमाई, जानिए 'कांथा' का हाल

बॉक्स ऑफिस पर 'दे दे प्यार दे 2' और 'कांथा' की कमाई जारी है

लेखन ज्योति सिंह 10:20 am Nov 17, 202510:20 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' अपनी रिलीज के 3 दिन पूरे कर चुकी है। पहले दिन धीमी शुरुआत करने वाली इस फिल्म को वीकेंड पर जबरदस्त बढ़त मिली है। दूसरी तरफ दक्षिण सुपरस्टार दुलकर सलमान की फिल्म 'कांथा' बॉक्स ऑफिस पर मौजूद है। वीकेंड के बावजूद रिलीज के तीसरे दिन फिल्म की कमाई में खास बढ़ाेतरी नजर नहीं आई है। आइए देखें इन दोनों फिल्मों की कमाई के ताजा आंकड़े।