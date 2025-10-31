'भूल भुलैया 4': अनन्या पांडे होंगी कार्तिक आर्यन की नई मंजुलिका

'भूल भुलैया 4': अनन्या पांडे होंगी कार्तिक आर्यन की नई मंजुलिका? वीडियो से मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह 10:23 am Oct 31, 202510:23 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे अब 27 साल की हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अनन्या को अभिनेता कार्तिक आर्यन के साथ देखा जा सकता है। दरअसल, दोनों सितारे आने वाले दिनों में फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आने वाले हैं। इस बीच, वीडियो में अनन्या कहती सुनाई देती हैं कि 'भूल भुलैया 4' में वह कार्तिक की मंजुलिका बनेंगी। यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है।