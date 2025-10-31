LOADING...
'भूल भुलैया 4': अनन्या पांडे होंगी कार्तिक आर्यन की नई मंजुलिका? वीडियो से मिला संकेत

लेखन ज्योति सिंह
Oct 31, 2025
10:23 am
क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे अब 27 साल की हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अनन्या को अभिनेता कार्तिक आर्यन के साथ देखा जा सकता है। दरअसल, दोनों सितारे आने वाले दिनों में फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आने वाले हैं। इस बीच, वीडियो में अनन्या कहती सुनाई देती हैं कि 'भूल भुलैया 4' में वह कार्तिक की मंजुलिका बनेंगी। यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है।

चर्चा

'भूल भुलैया 4' में दिखेंगी अनन्या?

अनन्या और कार्तिक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें अभिनेत्री मजेदार अंदाज में कहती हैं कि कार्तिक, फिल्म से उनका गाना काटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनते ही कार्तिक हंसते हुए कहते हैं, "तुम्हारा गाना? उसमें मैं नहीं हूं क्या?" इस पर अनन्या कहती हैं, "हमारा गाना।" वीडियो में अनन्या आगे घोषणा करते हुए कहती हैं कि 'भूल भुलैया 4' वह नई मंजुलिका होने वाली हैं। ये सुनते ही कार्तिक हंसने लगते हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो

फिल्म

'भूल भुलैया 4' पर क्या है अपडेट

जाहिर है कि हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'भूल भुलैया' की अब तक 3 किस्त आ चुकी हैं। पहले पार्ट में अक्षय कुमार नजर आए थे, लेकिन उसके बाद यह फिल्म कार्तिक के हाथ लग गई। अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी 'भूल भुलैया 2' में कार्तिक के साथ कियारा आडवाणी नजर आई थीं, जबकि पिछले साल 2024 में रिलीज तीसरे पार्ट में अभिनेता संग तृप्ति डिमरी की जाेड़ी बनी थी। फिलहाल, 'भूल भुलैया 4' की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।