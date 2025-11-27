ओरी को पार्टी में क्यों बुलाते हैं सितारे? 7 घंटे की पूछताछ में मिला ये जवाब

मुंबई में 252 करोड़ रुपये के ड्रग्स केस की जांच लगातार तेज हो रही है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी से करीब 7 घंटे तक एंटी-नारकोटिक्स सेल ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ओरी ने बताया कि उन्हें मशहूर हस्तियाां पार्टियों में क्यों बुलाती हैं और उनकी कमाई कैसे होती है। अधिकारियों ने करीब 7 घंटे तक उनसे सवाल-जवाब किया और साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया।

दो टूक "ड्रग्स से मेरा कोई लेना-देना नहीं" सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में ओरी ने बताया कि वो रोज कई बॉलीवुड पार्टियों में जाते हैं, लेकिन उनका ड्रग्स से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने दावा किया कि न तो वह ड्रग्स लेते हैं और ना ही ड्रग्स से उनका कोई लेना-देना है। ओरी के अनुसार, वो सिर्फ पार्टियों में जाता है और वहां मौजूद सितारों के साथ फोटो खिंचवाता है। हालांकि, उसके जवाबों से जांच अधिकारी पूरी तरह संतुष्ट नहीं नजर आए।

कारण तस्वीरें खिंचवाने के लिए ओर को पार्टी में बुलाते हैं सितारे ओरी ने बताया कि सितारे फोटो खिंचवाने के लिए उन्हें पार्टियों में बुलाते हैं और इसके बदले उन्हें अच्छे-खासे पैसों का प्रस्ताव देते हैं। उनके मुताबिक, वो इंस्टाग्राम पर विज्ञापन या पोस्ट से 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक कमा लेते हैं। जियो में नौकरी करने पर उन्हें हर महीने लगभग 3.5 लाख रुपये मिलते हैं। उनके ड्राइवर, बॉडीगार्ड और गाड़ियों का पूरा खर्च भी जियो उठाता है। वो कंपनी के कम्युनिकेशन डिजाइन विभाग में काम करते हैं।

जवाब ओरी के जवाबों से असंतुष्ट हैं अधिकारी ओरी ने अधिकारियों को बताया कि वह भारत और विदेशों में कई कार्यक्रमों में शामिल होते हैं और उन्हें याद नहीं कि हर कार्यक्रम में कौन मौजूद था या क्या हुआ था। ओरी ने इस बात पर जोर देकर कहा कि उन्हें पार्टियों में सिर्फ मशहूर हस्तियों के साथ फोटो खिंचवाने और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। अधिकारी ओरी के जवाबों से असंतुष्ट हैं, इसलिए उन्हें आगे पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है।