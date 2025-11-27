बॉक्स ऑफिस: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4'? जानिए छठे दिन किसने कमाई में मारी बाजी
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है। दूसरी ओर, रितेश देशमुख की फ्रैंचाइजी फिल्म 'मस्ती 4' भी कमाई के मामले में लगातार संघर्ष कर रही है। दोनों ही फिल्में 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं, लेकिन दर्शकों को लुभाने में कुछ खास सफल नहीं हाे पा रही हैं। जानिए '120 बहादुर' या 'मस्ती 4', बॉक्स ऑफिस पर छठे दिन कमाई के मामले में कौन आगे रही।
कमाई
'120 बहादुर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
1962 के भारत-चीन युद्ध पर आधारित फरहान अभिनीत फिल्म '120 बहादुर' रिलीज के पहले दिन से संघर्ष कर रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, इसने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो 5वें दिन के कलेक्शन 1.5 करोड़ रुपये से भी कम है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिर्पोर्ट के मुताबिक, करीब 80-90 करोड़ रुपये के करोड़ के बजट में बनी '120 बहादुर' ने अब तक सिर्फ 14 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
मस्ती 4
'मस्ती 4' भी बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ी
उधर, रितेश, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदसानी की एडल्ट कॉमेडी फिल्म 'मस्ती 4' भी बॉक्स ऑफिस पर सुस्त पड़ रही है। सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने छठे दिन कुल 1.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। 5वें दिन की कमाई 1.6 करोड़ के मुकाबले कमाई में कमी आई है। 6 दिनों में 'मस्ती 4' ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 12.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है।