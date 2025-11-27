बॉक्स ऑफिस: '120 बहादुर' और 'मस्ती 4' की कमाई जानें

बॉक्स ऑफिस: '120 बहादुर' या 'मस्ती 4'? जानिए छठे दिन किसने कमाई में मारी बाजी

लेखन ज्योति सिंह 10:03 am Nov 27, 202510:03 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है। दूसरी ओर, रितेश देशमुख की फ्रैंचाइजी फिल्म 'मस्ती 4' भी कमाई के मामले में लगातार संघर्ष कर रही है। दोनों ही फिल्में 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं, लेकिन दर्शकों को लुभाने में कुछ खास सफल नहीं हाे पा रही हैं। जानिए '120 बहादुर' या 'मस्ती 4', बॉक्स ऑफिस पर छठे दिन कमाई के मामले में कौन आगे रही।