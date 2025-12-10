LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 का टीजर जारी, अलग-अलग अंदाज में हंसाने लौटे कॉमेडियन
लेखन ज्योति सिंह
Dec 10, 2025
03:30 pm
क्या है खबर?

कॉमेडियन कपिल शर्मा अपनी मस्तीखोर टोली के साथ वापसी कर रहे हैं। प्रशंसकों की उत्सुकता को देखते हुए 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 का टीजर जारी कर दिया गया है। इस छोटे से वीडियो में कपिल ने इतने अलग-अलग रूप दिखाए हैं, जिन्हें देखकर हंसी रोकना मुश्किल होगा। वहीं, कृष्णा अभिषेक, सुनील ग्रोवर और कीकू शारदा अपनी कॉमेडी से टीजर में जान डाल रहे हैं। टीजर देखकर लोगों ने शो अभी से ब्लॉकबस्टर बताना शुरू कर दिया है।

स्ट्रीमिंग

नेटफ्लिक्स पर इस दिन से स्ट्रीम होगा शो

नेटफ्लिक्स ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 का टीजर करते हुए लिखा, 'संक्षेप में, तो भारत के मस्तीवर्स शो में आपका स्वागत है।' फिर एक बार, नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह साथ मिलकर शो के जज की कुर्सी संभालने को तैयार हैं। निर्माताओं ने चौथे सीजन में आने वाले मेहमानों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा के आने की पुष्टि हो गई है। यह शो 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए टीजर

