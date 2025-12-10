'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 का टीजर जारी, अलग-अलग अंदाज में हंसाने लौटे कॉमेडियन

स्ट्रीमिंग

नेटफ्लिक्स पर इस दिन से स्ट्रीम होगा शो

नेटफ्लिक्स ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 4 का टीजर करते हुए लिखा, 'संक्षेप में, तो भारत के मस्तीवर्स शो में आपका स्वागत है।' फिर एक बार, नवजोत सिंह सिद्धू और अर्चना पूरन सिंह साथ मिलकर शो के जज की कुर्सी संभालने को तैयार हैं। निर्माताओं ने चौथे सीजन में आने वाले मेहमानों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा के आने की पुष्टि हो गई है। यह शो 20 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है।