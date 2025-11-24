धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार का वीडियो देख प्रशंसक हुए नाराज (तस्वीर: एक्स/@HarbhajanTurbanator)

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार का वीडियो देख भड़के लोग, बोले- उन्हें भव्य विदाई देनी चाहिए थी

लेखन ज्योति सिंह 05:15 pm Nov 24, 202505:15 pm

क्या है खबर?

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल में मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। इस दुखद खबर से फिल्म जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए जिसमें धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से ले जाते हुए देखा गया। बाद में देओल परिवार और अन्य बॉलीवुड सितारे पवन हंस श्मशान घाट पहुंचे, जहां अभिनेता का अंतिम संस्कार हुआ। हालांकि, वीडियो देखकर प्रशंसक काफी भड़क गए हैं।