LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार का वीडियो देख भड़के लोग, बोले- उन्हें भव्य विदाई देनी चाहिए थी
धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार का वीडियो देख भड़के लोग, बोले- उन्हें भव्य विदाई देनी चाहिए थी
धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार का वीडियो देख प्रशंसक हुए नाराज (तस्वीर: एक्स/@HarbhajanTurbanator)

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार का वीडियो देख भड़के लोग, बोले- उन्हें भव्य विदाई देनी चाहिए थी

लेखन ज्योति सिंह
Nov 24, 2025
05:15 pm
क्या है खबर?

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल में मुंबई स्थित उनके आवास पर निधन हो गया है। इस दुखद खबर से फिल्म जगत समेत पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए जिसमें धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से ले जाते हुए देखा गया। बाद में देओल परिवार और अन्य बॉलीवुड सितारे पवन हंस श्मशान घाट पहुंचे, जहां अभिनेता का अंतिम संस्कार हुआ। हालांकि, वीडियो देखकर प्रशंसक काफी भड़क गए हैं।

विदाई

प्रशंसकों को रास नहीं आई साधारण विदाई

धर्मेंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों का बेशुमार प्यार हासिल किया था। उनके गाने आज भी लाखों दिलों में बसते हैं। ऐसे महान दिग्गज की अंतिम यात्रा इतनी साधारण होने से उनके प्रशंसक नाराज हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें आखिरी बार भव्य विदाई देनी चाहिए थी। एक यूजर ने लिखा, 'बहुत निराशाजनक अंतिम संस्कार।' दूसरे ने लिखा, 'वह दाह संस्कार के लिए क्यों दौड़ रहे हैं?' एक अन्य ने लिखा, 'इतनी बड़ी हस्ती को ऐसे विदा किया। दुखद'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो 

अंतिम संस्कार

ये सितारे अंतिम संस्कार में हुए शामिल

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। सोशल मीडिया पर आए वीडियो में महानायक अमिताभ बच्चन अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ शामिल हुए। इसके अलावा सलमान खान, आमिर खान, सलीम खान और अक्षय कुमार समेत कई बॉलीवुड हस्तियां भी दिग्गज अभिनेता को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। बता दें कि धर्मेंद्र पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पहले ही उन्हें मुंबई के कैंडी ब्रीच अस्पताल से छुट्‌टी मिली थी।