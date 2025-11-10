कौन थे अभिनेता अभिनय, जिनका लिवर की बीमारी से निधन? 3 महीने पहले मांगी थी मदद
क्या है खबर?
तमिल सिनेमा के जाने-माने अभिनेता अभिनय का निधन हो गया है। इस दुखद खबर के आने से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेता कुछ महीनों से लिवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। 3 महीने पहले एक वीडियो साझा करते हुए अभिनय ने लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। एक टीवी सितारे ने उन्हें एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी थी। अस्पताल में इलाज कराते हुए उनका निधन हो गया है।
परिचय
जानिए कौन थे अभिनेता अभिनय
अभिनेता अभिनय का पूरा नाम अभिनय किंगर था, जो मलयालम फिल्म अभिनेत्री टीपी राधामणि और कनय्यालाल के बेटे थे। अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री राधामणि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'उथरायणम' का हिस्सा रही थीं। अपनी मां के नक्शेकदम पर चलते हुए अभिनय ने 2002 में कस्तूरी राजा द्वारा निर्देशित और धनुष अभिनीत फिल्म 'थुल्लुवथो इलमई' से तमिल में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्हें 'जंक्शन', 'सिंगारा चेन्नई' और 'पोनमेगलाई' जैसी कई फिल्मों में देखा गया। उनकी अधिकतर फिल्में हिट रहीं।
डबिंग कलाकार
डबिंग कलाकार भी थे अभिनय
अभिनेता के अलावा, अभिनय कमाल के डबिंग कलाकार भी थे। उन्होंने थलापति विजय की फिल्म 'थुप्पाकी' में विलेन बने विद्युत जामवाल को आवाज दी थी। यही नहीं, कार्थी की 'बैया' और सूर्या की 'अंजान' के डबिंग कलाकार भी वही थे। अभिनय ने अपने करियर में करीब 15 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। इसके बाद वह फिल्मों से दूर हो गए। वह काफी समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, और जीविका के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया।