कौन थे अभिनेता अभिनय, जिनका लिवर की बीमारी से निधन? 3 महीने पहले मांगी थी मदद

लेखन ज्योति सिंह 01:20 pm Nov 10, 202501:20 pm

क्या है खबर?

तमिल सिनेमा के जाने-माने अभिनेता अभिनय का निधन हो गया है। इस दुखद खबर के आने से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। अभिनेता कुछ महीनों से लिवर की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। 3 महीने पहले एक वीडियो साझा करते हुए अभिनय ने लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। एक टीवी सितारे ने उन्हें एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी थी। अस्पताल में इलाज कराते हुए उनका निधन हो गया है।