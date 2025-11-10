थलापति विजय के बेटे जेसन की फिल्म को मिला नाम

थलापति विजय के बेटे जेसन की पहली निर्देशित फिल्म को मिला ये नाम, पोस्टर भी जारी

लेखन ज्योति सिंह 12:45 pm Nov 10, 202512:45 pm

क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की तरह उनके बेटे जेसन संजय भी फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। उनकी पहली निर्देशित फिल्म काफी समय से चर्चा में थी। अब इस फिल्म का शीर्षक जारी कर दिया गया है। जेसन को उनके चाहने वालों की बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं। नाम के अलावा, फिल्म से मुख्य अभिनेता संदीप किशन की पहली झलक भी सामने आ चुकी है। फिल्म का निर्माण लाइका प्रोडक्शन हाउस के तहत किया गया है।