LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / थलापति विजय के बेटे जेसन की पहली निर्देशित फिल्म को मिला ये नाम, पोस्टर भी जारी
थलापति विजय के बेटे जेसन की पहली निर्देशित फिल्म को मिला ये नाम, पोस्टर भी जारी
थलापति विजय के बेटे जेसन की फिल्म को मिला नाम

थलापति विजय के बेटे जेसन की पहली निर्देशित फिल्म को मिला ये नाम, पोस्टर भी जारी

लेखन ज्योति सिंह
Nov 10, 2025
12:45 pm
क्या है खबर?

साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की तरह उनके बेटे जेसन संजय भी फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। उनकी पहली निर्देशित फिल्म काफी समय से चर्चा में थी। अब इस फिल्म का शीर्षक जारी कर दिया गया है। जेसन को उनके चाहने वालों की बधाइयां मिलनी शुरू हो गई हैं। नाम के अलावा, फिल्म से मुख्य अभिनेता संदीप किशन की पहली झलक भी सामने आ चुकी है। फिल्म का निर्माण लाइका प्रोडक्शन हाउस के तहत किया गया है।

शीर्षक

जेसन ने फिल्म को दिया ये नाम

जेसन द्वारा निर्देशित फिल्म का शीर्षक 'सिग्मा' रखा गया है। फिल्म के पोस्टर में अभिनेता संदीप सोने की ईंटों और पैसों के ढेर पर बैठे हैं। वह अपने हाथ में लगी चोट पर पट्‌टी बांधते दिख रहे हैं। पोस्टर और शीर्षक ने आते ही लोगों का उत्साह बढ़ा दिया है। वह सोशल मीडिया के जरिए जेसन को बधाई दे रहे हैं। संदीप ने पोस्टर जारी करते हुए लिखा, 'जेसन 01- सिग्मा को आपके प्यार और आशीर्वाद की आवश्यकता है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्टर