मैथिली ठाकुर के बिहार चुनाव लड़ने की चर्चा (तस्वीर: एक्स/@maithilithakur)

गायिका मैथिली ठाकुर कौन हैं, जिनके बिहार चुनाव से राजनीति में कदम रखने की चर्चा तेज?

लेखन ज्योति सिंह 03:24 pm Oct 07, 202503:24 pm

क्या है खबर?

सुप्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर आगामी बिहार चुनाव 2025 से राजनीति की तरफ कदम बढ़ा सकती हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर आई हैं। चर्चा है कि पार्टी मैथिली को बिहार की दरभंगा या मधुबनी की किसी विधानसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। हालांकि, लोकगायिका ने अपने गृहक्षेत्र बेनीपट्‌टी से चुनाव में उतरने की इच्छा जताई है।