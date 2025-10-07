गायिका मैथिली ठाकुर कौन हैं, जिनके बिहार चुनाव से राजनीति में कदम रखने की चर्चा तेज?
क्या है खबर?
सुप्रसिद्ध लोकगायिका मैथिली ठाकुर आगामी बिहार चुनाव 2025 से राजनीति की तरफ कदम बढ़ा सकती हैं। ये चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर आई हैं। चर्चा है कि पार्टी मैथिली को बिहार की दरभंगा या मधुबनी की किसी विधानसभा सीट से चुनाव में उतार सकती है। हालांकि, लोकगायिका ने अपने गृहक्षेत्र बेनीपट्टी से चुनाव में उतरने की इच्छा जताई है।
संभावना
चुनाव लड़ने की संभावनाओं पर दी प्रतिक्रिया
भाजपा नेताओं संग बैठक के बाद मैथिली ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बिहार चुनाव लड़ने की अफवाहों पर न पुष्टि की और न खंडन किया। लोकगायिका ने स्पष्ट किया कि उन्होंने राज्य के भविष्य पर चर्चा करने के लिए मंत्रियों के साथ बैठक की थी। हालांकि, मंत्रियों संग बैठक करते हुए मैथिली की तस्वीरें जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तो लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है कि मैथिली अपनी चुनावी पारी की शुरुआत कर सकती हैं।
मैथिली
जानिए कौन हैं लोकगायिका मैथिली
बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में जन्मीं मैथिली भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत में पारंगत पार्श्व गायिका हैं। उनके माता-पिता दिल्ली में कार्यरत संगीत शिक्षक हैं। मैथिली ने 4 साल की उम्र से संगीत का ज्ञान लेना शुरू किया। उन्हें पहचान 2011 में जी टीवी के शो 'लिटिल चैंप्स' में आने के बाद मिली। 2016 में उन्होंने 'आई जीनियस यंग सिंगिंग स्टार' प्रतियोगिता जीती। फिर पहली एल्बम 'या रब्बा' लॉन्च की। मैथिली अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रस्तुति देती हैं।