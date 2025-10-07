फिल्म निर्माता हेमंत गिरफ्तार, अभिनेत्री ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

लेखन ज्योति सिंह 02:15 pm Oct 07, 202502:15 pm

क्या है खबर?

दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने फिल्म निर्माता हेमंत पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। एक अभिनेत्री की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि निर्माता ने फिल्म देने के बहाने अभिनेत्री का शोषण किया। फिल्म प्रचार के दौरान हेमंत ने शिकायतकर्ता को परेशान किया। विरोध करने पर गुंडों के जरिए धमकी दी गई। राजाजीनगर नगर पुलिस ने हेमंत को न्यायिक हिरासत में लिया है।