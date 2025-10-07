फिल्म निर्माता हेमंत गिरफ्तार, अभिनेत्री ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप
क्या है खबर?
दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने फिल्म निर्माता हेमंत पर यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। एक अभिनेत्री की ओर से शिकायत दर्ज कराने के बाद हेमंत को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिकायत में दावा किया गया है कि निर्माता ने फिल्म देने के बहाने अभिनेत्री का शोषण किया। फिल्म प्रचार के दौरान हेमंत ने शिकायतकर्ता को परेशान किया। विरोध करने पर गुंडों के जरिए धमकी दी गई। राजाजीनगर नगर पुलिस ने हेमंत को न्यायिक हिरासत में लिया है।
आरोप
2022 में दोनों की हुई थी मुलाकात
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, हेमंत ने 2022 में अभिनेत्री से संपर्क किया था। उसे फिल्म 'रिची' में मुख्य किरदार देने का वादा किया गया। दोनों के बीच 2 लाख रुपये वेतन पर समझौता हुआ, जिसमें से 60,000 अभिनेत्री को अग्रिम के रूप में दिए गए। आरोप है कि फिल्म उत्पादन के दौरान अभिनेत्री को आपत्तिजनक सीन करने पर मजबूर किया गया। उसे ऐसे कपड़े पहनने को कहा गया जो असहज थे। यही नहीं, उन्हें गलत तरीके से छुआ गया।
हिरासत
वित्तीय अनुचितता का भी लगा आरोप
शिकायत में अभिनेत्री ने बिना अनुमति हेमंत द्वारा फिल्म के संवेदनशील दृश्यों को सोशल मीडिया पर साझा करने और वित्तीय अनुचितता का आरोप भी लगाया है। अभिनेत्री की शिकायत के आधार पर राजाजीनगर पुलिस हेमंत को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने हेमंत के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई जुटाए गए सबूतों के आधार पर की जाएगी।